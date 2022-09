Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que agora é um "segredo aberto" no paddock da Fórmula 1 que uma equipe foi "fundamentalmente massiva" sobre o limite de custos no ano passado.

Depois de um dia de desenvolvimentos rápidos no paddock do GP de Singapura, com especulações focadas no fato de que a Aston Martin e a Red Bull potencialmente não cumpriram o limite de 2021, Wolff não se conteve em suas opiniões sobre a gravidade do assunto.

Depois que o chefe da Red Bull, Christian Horner, indicou no início do dia que sua equipe estava abaixo do limite de US$ 145 milhões, Wolff disse que isso contrariava o que as figuras seniores do paddock ficaram sabendo.

“É engraçado Christian dizer isso porque já faz semanas e meses que eles estão sendo investigados, então talvez ele não fale com seu CFO”, disse Wolff à Sky F1. “Na verdade, todos nós fomos investigados, então isso é um segredo aberto no paddock."

Wolff disse que a questão de uma violação do limite de custos não era algo que deveria ser deixado de lado porque sua equipe sacrificou o desempenho do carro e teve que perder funcionários para garantir que cumprisse o limite estabelecido.

Então, ele disse que seria um duro golpe se qualquer gasto excessivo fosse tratado com leniência.

"É peso, massivamente pesado", disse ele sobre o assunto. "Estamos usando peças usadas. Não estamos utilizando o que gostaríamos, não estamos desenvolvendo o que poderíamos estar desenvolvendo.

"Demitimos mais de 40 pessoas que fazem muita falta em nossa organização, e foi um grande projeto gigantesco.

"Não sei quantas dezenas de milhões tivemos que reestruturar e reprocessar para ficar abaixo do limite. E se alguém não está fazendo isso, ou ultrapassando os limites, cada milhão [que você não gasta] é uma grande desvantagem."

Embora a questão atual esteja relacionada aos gastos na campanha de 2021, com a FIA afirmando que os certificados de conformidade serão emitidos na próxima semana, Wolff acredita que as implicações serão enormes.

Ele diz que, se a Red Bull gastou demais no ano passado, poderia trazer benefícios neste ano e até 2023.

“A parte crucial é que, se você terminou em 2021, acabou em 2022”, disse ele. "Isso significa que você tem uma vantagem em 2023.

"Se é verdade que eles [Red Bull] homologaram o chassi leve este ano, eles podem usá-lo no ano que vem. Portanto, é realmente uma cascata de eventos que pode ser influente em todos os três campeonatos."

FERRARI NA BRONCA

Quem também opinou sobre o caso foi o diretor da Ferrari, Laurent Mekies, também cobrando a Federação uma forte resposta.

“Agora não é segredo que duas equipes quebraram os regulamentos do teto orçamentário de 2021, uma por uma quantia significativa, a outra menos. Consideramos isso algo muito sério e esperamos que a FIA gerencie a situação de maneira exemplar”.

