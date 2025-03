F1: Alonso competiu na China com lesão no pescoço

Fernando Alonso não vive um início de temporada fácil na Fórmula 1 em 2025. O piloto espanhol abandonou os dois GPs até aqui e, mais tarde, revelou que competiu com o pescoço lesionado na China.

"Estou bem. Estava usando proteção no pescoço porque tive um nervo comprimido ou algo assim nos últimos dias", explicou à imprensa espanhola. "Mas no fim das contas não ajudou muito porque não consegui completar muitas voltas."

Não foi a primeira vez que Alonso correu estando machucado. Em 2016, ele competiu pouco tempo depois de ter quebrado as costelas em um acidente no GP da Austrália. Já em 2021, participou dos testes pré-temporada após ter fraturado o maxilar em um acidente de bicicleta.

O piloto da Aston Martin também comentou sobre os problemas com o freio no GP da China: "Os freios traseiros estavam muito quentes desde a primeira volta e, na última antes de abandonar, eu pisei no freio na Curva 1 e o pedal foi até o fundo sem força de frenagem. Felizmente é uma curva longa e você diminui a velocidade gradualmente com as marchas e o freio motor. Se tivesse acontecido na zona de frenagem da Curva 14, eu teria tirado cinco ou seis carros. De certa forma, tivemos sorte de não termos sofrido um acidente."

Alonso terminou dizendo que está ansioso para ver sua sorte mudar no Japão: "Agora precisamos entender o que aconteceu e a próxima é uma rodada tripla. Espero poder ver a bandeira quadriculada pela primeira vez este ano e podemos mudar as coisas no Japão."

