Após apenas duas corridas, já está claro que a McLaren é o carro a ser batido no campeonato de Fórmula 1 de 2025. O time inglês tem, atualmente, 23 pontos de vantagem sobre a segunda colocada, Mercedes, com 57. O principal piloto do time alemão, George Russell, acredita até mesmo que a McLaren é capaz de vencer todas as corridas do ano, mas Lando Norris discorda do compatriota.

"Eu pensei que ele era um pouco mais esperto do que isso, mas claramente não. Eu nem preciso dizer nada. Temos o carro mais rápido, mas é óbvio o suficiente que ele não é tão dominante", disse Norris ao saber da declaração de Russell, conforme repercutido pelo Daily Mail. "George acha que pode jogar muitos jogos, mas... eu não caio em nenhum deles."

O piloto da Mercedes chegou a declarar que a vantagem da McLaren esse ano é ainda maior do que a da Red Bull em 2023, quando a equipe austríaca perdeu apenas um GP. "Eles estão em uma situação muito vantajosa, porque podem interromper o desenvolvimento agora e se dedicar totalmente ao de 2026, e é difícil superar essa lacuna".

Questionado se foi afetado pelas falas de Russell, Norris respondeu:"Não, se alguma coisa, é o oposto, como se ele não tivesse mais chances na temporada. Parece que estou em sua cabeça, como se eles soubessem que não podem nos alcançar. Mas deixe-os fazer o que quiserem. Eu não dou muita atenção".

"Em algumas corridas, estaremos lutando contra a Mercedes. A Red Bull está um pouco mais perto, assim como a Ferrari, mas em algumas corridas do ano passado, como Vegas, a Mercedes dominou. Não sei por que as pessoas são tão presunçosas depois de uma corrida", finalizou o britânico.

