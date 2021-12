Fernando Alonso deve se submeter a uma cirurgia em janeiro para remover duas placas de titânio de sua mandíbula após seu acidente de bicicleta em fevereiro antes da temporada de Fórmula 1. Antes de seu retorno à categoria com a Alpine, o bicampeão foi atropelado por um carro enquanto pedalava na Suíça, o que o deixou precisando de uma operação para reparar uma fratura.

O espanhol conseguiu ir à pista para os testes de pré-temporada com, mas ele próprio admitiu que demorou a entrar em contato com a equipe, uma vez que os seus preparativos foram afetados pelo acidente.

Após ter confirmado que precisaria de outra cirurgia na transição de ano, Alonso revelou que será submetido ao procedimento no mês que vem para remover as placas de titânio de sua mandíbula superior.

"Eu preciso estar pronto ou me preparar um pouco melhor do que no ano passado", disse Alonso durante uma mesa redonda da mídia, incluindo o Motorsport.com, na última quarta-feira (15). O acidente em fevereiro com a bicicleta não ajudou. Em janeiro, terei que retirar as placas do rosto, então terei duas semanas de folga."

"No entanto, provavelmente eu teria tirado esse tempo para descansar de qualquer maneira, mesmo sem a cirurgia, porque agora é hora de relaxar. Depois disso, precisamos ir para os testes com um bom programa fisicamente, e também no carro. Se formos competitivos, tenho certeza que estarei 100%."

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Alpine

Alonso conseguiu seu primeiro pódio na F1 em mais de sete anos no GP do Catar, em novembro, e também ajudou Esteban Ocon a marcar uma vitória surpreendente para Alpine na etapa da Hungria, em julho. Aos 40, ele começará a próxima temporada como o piloto mais velho do grid após a aposentadoria de Kimi Raikkonen.

O bicampeão explicou que seus preparativos antes de cada nova temporada mudaram à medida que ele envelheceu, mas que segue ansioso para compensar seu programa mais limitado antes do início de 2021.

"Depois do acidente de bicicleta, eu estava contando os dias para ir para o Bahrein, e estava bem na hora de partir, mas não com um programa físico adequado", disse Alonso. "Neste inverno [europeu] quero fazer um pouco mais."

"Obviamente, não treino da mesma forma agora que vou ter 40 do que quando tinha 23 anos. Você tem que se esforçar mais, se alongar mais, ter uma rotina alimentar diferente e fazer muitas outras coisas para seguir em boa forma e com a mesma força."

"Estou pronto para fazer isso, é por isso que voltei também. Há mais sacrifícios a fazer, mas esse é o plano. Serei o mais forte que puder e sei que terei que treinar e fazer mais do que os outros pilotos, porque sou mais velho do que eles."

