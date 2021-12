Lewis Hamilton e o chefe da Mercedes, Toto Wolff, perderão a cerimônia de entrega de prêmios da FIA desta quinta-feira (16), em meio à raiva contínua com os eventos do GP de Abu Dhabi. Embora a escuderia alemã tenha optado por abandonar seu apelo na forma como a federação lidou com o reinício do safety car no final da temporada da Fórmula 1, ela segue profundamente infeliz com a forma como os eventos foram conduzidos.

A equipe já havia optado por não enviar seus carros campeões da categoria e da Fórmula E a Paris para as fotos oficiais, e agora foi confirmado que nem Hamilton nem Wolff comparecerão.

Em declarações à mídia na quinta-feira, Toto disse que o time seria representado para receber o troféu do campeonato de construtores por seu diretor técnico James Allison.

"Nós dois não estaremos lá", explicou Wolff, quando questionado se ele ou Hamilton viajariam para Paris para o evento de final de temporada. "Não estarei lá por causa de minha lealdade a Lewis e por causa de minha integridade pessoal."

"No entanto, seremos representados como uma equipe por James, que levará o troféu em nome de todas as pessoas em Brackley e Brixworth que devem comemorar nosso oitavo mundial consecutivo, que merece ser festejado, porque é uma conquista fantástica da qual temos muito orgulho."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff admitiu que achou difícil equilibrar a alegria da Mercedes vencendo seu oitavo campeonato de construtores com a fúria que ele sentia com a forma como as decisões da FIA nos estágios finais custaram a Hamilton a coroa dos pilotos.

"De certa forma, estou tentando compartimentar a raiva sobre o resultado do mundial de pilotos e, de outro lado, o orgulho e a alegria de ter conquistado algo inédito e que precisa ser comemorado”.

A ausência de Hamilton da premiação da FIA é uma violação dos regulamentos esportivos da F1, o que torna obrigatório a participação dos três primeiros colocados do campeonato.

O Artigo 6.6 do Regulamento Desportivo da F1 afirma: "Os pilotos que terminarem em primeiro, segundo e terceiro lugar no campeonato devem estar presentes na cerimônia anual de entrega de prêmios da FIA."

Não está claro se a federação vai ou não impor qualquer sanção a Hamilton por não ir ao evento.

Após 'PROVOCAÇÃO' a Hamilton, NELSINHO PIQUET fala de POLÊMICO "patrão é meuzovo" e celebra por Max

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #152: Qual tamanho do título de Verstappen após derrotar Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: