Fernando Alonso é um renomado torcedor do Real Madri, além de membro honorário do clube, e na semana passada foi visto no Estádio Santiago Bernabéu assistindo à semifinal da Liga dos Campeões. Nesta quinta-feira, antes do GP da Emilia Romagna, ele comentou sobre isso, sua admiração pela equipe e como sua grandeza não pode ser espelhada na Fórmula 1.

Quando o Motorsport.com questionou sobre o jogo e como ele o viu ao lado de grandes lendas do futebol, Alonso declarou: "Vou ao Bernabéu sempre que posso. Sou um grande torcedor do Madri. E embora por um momento tenha pensado que era azarado, porque eles estavam perdendo, no final eles conseguiram.

“Eles sempre me trataram muito bem, e eu estava em um lugar VIP muito bom, com grandes lendas do esporte, e tentei ficar quieto porque sou mais emotivo do que eles, que têm que se comportar.”

A final será no dia 1º de junho, em um fim de semana em que não há F1. Porém, o bicampeão provavelmente não poderá ir, embora não lhe falte vontade: “Adoraria ver o jogo, mas vai ser um caos”.

Quando questionado se conseguiria levar o espírito do Real Madrid, com as suas habituais viradas para a F1, ele disse: “É o melhor clube do mundo, por isso tem que ser um exemplo para muitas coisas. É difícil transferir o que o futebol pode fazer para a F1, ou o espírito de como abordar uma partida de futebol, ou como isso pode ser transferido para uma corrida.”

“Aqui estamos dando 100%, sempre lutando, dando tudo, e o resultado depende muito da ‘bola que você joga’, das ‘redes’ e de tudo mais”, afirmou, comparando com a Aston Martin. "Então, sim, é um pouco mais complicado que o futebol. O futebol é mais fácil, de certa forma."

Falta de consistência nas punições

Em Miami Alonso teve uma reunião com o presidente da FIA, mas acredita que ainda há espaço para melhorias: “Sempre conversaremos e acho que o assunto ainda está muito aberto, os pilotos, a FIA, os comissários, as regras futuras, os padrões de pilotagem futuros”.

"E sim, acho que as punições foram um pouco inconsistentes do nosso ponto de vista. Será sempre assim. Acho que quando há um acidente ou uma investigação, um lado vai pensar de uma forma e o outro do contrário. Isto é a natureza do esporte”.

“Mas tivemos poucos casos, principalmente nos últimos dois ou três anos, em que ambos os lados pensam uma coisa e o ‘juiz’ pensa de outra forma, o que é raro neste esporte."

Alonso citou o Motorsport.com e o artigo em que Pérez e Sargeant pediram a revisão dos pontos de penalidade na superlicença, como apoio à sua teoria: “Também fiquei feliz outro dia ao ler um artigo no Motorsport.com, em que Checo e Logan disseram que as sanções eram um pouco estranhas, então não sou o único."

“As punições são uma coisa, mas por outro lado temos a sensação de que quando dois carros se aproximam tudo é investigado ou pelo menos anotado, naquela página que fica cada vez mais longa durante a corrida”.

Há quem sugira que durante o inverno os pilotos receberam outras orientações de pilotagem, mas Alonso nega que tenha mudado a filosofia de ‘deixá-los correr’ que se estabeleceu, em teoria, há alguns anos: “Não, acho que começamos a temporada com aquele 'deixe-os correr'.”

No entanto, Alonso tem certeza do que não poderá fazer em Ímola: “Bem, tentamos sempre aumentar a batalha, mas aumentaram a brita aqui. A última coisa que queremos é ter um toque na pista. Tentamos correr forte e às vezes é assim que as corridas são, mas temos que tornar isso mais simples. Como eu disse, todo mundo tenta melhorar, aprender com os erros e às vezes você nem consegue se classificar, porque há uma fila no final do pitlane quando você sai do box e é difícil saber se você terá tempo para uma volta ou não.”

“Nesses momentos, você está nas mãos de outras pessoas à sua frente no pitlane e não pode fazer muito. Então, todos esses tipos de coisas são bastante novos, nunca tivemos nada assim em 75 anos de esse esporte. Então são coisas que temos que discutir e melhorar, mas todos unidos.”

O ROMPIMENTO de Senna e Reginaldo Leme: assessora de Ayrton, Betise cita ROLO e 'solução PEDRO BIAL'

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #282 – Histeria contra Hulkenberg na F1 é justificável?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!