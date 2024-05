A Mercedes ainda olha para o mercado em busca do piloto que irá substituir Lewis Hamilton na Fórmula 1 a partir de 2025. E Esteban Ocon quer entrar na briga por essa vaga, falando durante o dia de mídia em Ímola que ainda se considera um piloto júnior da equipe alemã.

A saída de Hamilton para a Ferrari, anunciada ainda no começo do ano, mexeu bruscamente com o mercado de pilotos, e o paddock aguarda com ansiedade a decisão sobre quem irá ocupar a vaga do heptacampeão.

Ocon também está entre os candidatos, já que chegou à F1 com o apoio da Mercedes, sendo acolhido pela equipe em 2019 quando ficou sem a vaga na Racing Point devido à chegada de Lance Stroll. Após um ano como piloto reserva, ele voltou ao grid como titular na Renault / Alpine. com a ajuda de Toto Wolff.

"Ainda sou um júnior da Mercedes", diss Ocon quando questionado sobre a vaga. "Meu lado empresarial ainda vem da Mercedes. Isso não mudou desde 2015. Temos muitas discussões com Gwen, assim como com Toto".

"Decidiremos o que é melhor para mim no futuro. Há muita coisa acontecendo nos bastidores, não estamos procurando apenas acordos de longo prazo, mas também de curto prazo".

Apesar do passado, as chances de Ocon da Mercedes são baixas, já que Andrea Kimi Antonelli é o principal candidato à vaga. Mas, se o jovem italiano não conseguir, então Wolff pode optar por uma solução temporária.

"As coisas podem mudar rapidamente na F1, mas o mais importante é nos garantirmos o mais rápido possível. Este é o meu objetivo claro, como sempre. Não quero pagar o preço uma segunda vez, como no fim de 2018, que não é uma boa lembrança, já que não fui demitido pelo meu desempenho. Acho que estou fazendo um bom trabalho neste ano".

O ROMPIMENTO de Senna e Reginaldo Leme: assessora de Ayrton, Betise cita ROLO e 'solução PEDRO BIAL'

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #282 – Histeria contra Hulkenberg na F1 é justificável?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!