Todos os anos, a revista de negócios Forbes publica uma lista dos cinquenta atletas mais bem pagos do mundo. A revista publicou a edição de 2024 nesta quinta-feira e Max Verstappen garantiu mais uma vez um lugar nela.

O piloto da Red Bull Racing ganhou cerca de US$ 81 milhões nos últimos 12 meses, de acordo com a Forbes, incluindo US$ 76 milhões por meio de seu contrato com a Red Bull e outros cinco milhões de acordos de patrocínio pessoal. Isso o coloca em 17º lugar no ranking. No ano passado, Verstappen ficou na 22ª colocação com 64 milhões de dólares, à frente de Lewis Hamilton na época.

Hamilton também está na lista dos atletas mais bem pagos dos últimos 12 meses. Assim como há um ano, o piloto da Mercedes está em 21º lugar, com uma renda estimada em US$ 69 milhões. Ele receberia cerca de 57 milhões através de seu contrato com a montadora alemã, enquanto os 12 milhões restantes viriam através de acordos de patrocínio pessoal. Os rendimentos de Hamilton também aumentaram ligeiramente em relação a 2023, ante os 65 milhões no ano passado.

A lista da Forbes deste ano é dominada por jogadores de futebol, basquete e jogadores de futebol americano. No topo está Cristiano Ronaldo, que faturou 260 milhões nos últimos 12 meses. O seu contrato muito lucrativo com o clube de futebol saudita Al-Nassr vale cerca de 200 milhões de euros, enquanto ele arrecada outros 60 milhões através de outros projetos e acordos de patrocínio.

Lista (valores em milhões de dólares)

Atleta Esporte Total Salários Patrocínio 1 Cristiano Ronaldo Futebol 260 200 60 2 Jon Rahm Golfe 218 198 20 3 Lionel Messi Futebol 135 65 70 4 LeBron James Basquete 128,2 48,2 80 5 Giannis Antetokounmpo Basquete 111 46 65 6 Kylian Mbappé Futebol 110 90 20 7 Neymar Futebol 108 80 28 8 Karim Benzema Futebol 106 100 6 9 Stephen Curry Basquete 102 52 50 10 Lamar Jackson Futebol Americano 100,5 98,5 2 17 Max Verstappen Automobilismo 81 76 5 21 Lewis Hamilton Automobilismo 69 57 12

