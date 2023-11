F1: Alonso diz ter mais qualidade e experiência que Hamilton

Mesmo com a queda de performance da Aston Martin na metade final da temporada, Fernando Alonso conseguiu terminar a temporada 2023 da Fórmula 1 na quarta colocação. O sétimo lugar no GP de Abu Dhabi foi suficiente para terminar à frente de Charles Leclerc, Lando Norris e Carlos Sainz.

A corrida do espanhol foi bem tumultuada, com muitas brigas desde o início no meio do pelotão. Uma delas foi contra Lewis Hamilton, terceiro colocado no campeonato, que se queixou dos movimentos de defesa de Alonso na curva 5. As reclamações de Hamilton renderam uma resposta jocosa do piloto da Aston Martin.

"Creio que protestou na curva 5, que freei. Tentava dar o DRS para ele poder se adiantar, o que já fizemos no Canadá, acredito que em 2012. Ou seja, 11 anos depois, fizemos um pouco do mesmo jogo de gato e rato na reta do DRS, mas ele tem muita qualidade e muita experiência, mas eu tenho mais", disse o asturiano à DAZN.

Falando mais a fundo sobre sua corrida em Yas Marina, o bicampeão mundial reconheceu que não foi uma prova simples, que teve muitas batalhas que não eram fáceis para ele, pois o AMR23 tem sido o carro mais lento nas retas nos últimos finais de semana.

"Foi uma corrida difícil, pois desde o início íamos no tráfego com o [Yuki] Tsunoda, com as McLaren e também tínhamos o [Pierre] Gasly ali atrás. Sofríamos um pouco para tentar seguir o ritmo. Vi que os pneus não durariam para fazer uma parada, então, na volta 16 [foi na 13], acho que paramos e começamos o efeito dominó: todo mundo começou a parar. Durante toda a corrida tinha tráfego à frente ou atrás, sempre tiveram batalhas, nunca teve um momento de refresco", comentou.

"Nas batalhas, nos viam mal, pois éramos o carro mais lento em todo o final de semana. Foi assim também em Las Vegas e Brasil, com nosso ponto fraco, sem dúvida alguma, sendo as velocidades nas retas. Quando se disputa com alguém, sofremos um pouco, mas conseguimos ficar à frente de alguns carros, como Hamilton e Tsunoda", finalizou.

