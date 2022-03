Fernando Alonso acredita que Max Verstappen correrá com menos pressão depois de conquistar seu primeiro título da Fórmula 1 em 2021.

O piloto da Red Bull derrotou Lewis Hamilton, da Mercedes, após uma campanha intensa em 2021, conquistando seu primeiro campeonato mundial há três meses em Abu Dhabi.

A final do título de 2021 foi o culminar de um projeto de sete anos para Verstappen e Red Bull, que começou quando o holandês foi convocado para a Toro Rosso aos 17 anos em 2015 e foi promovido à equipe principal durante a temporada de 2016.

Quando perguntaram ao campeão mundial de 2005 e 2006, Alonso, se a primeira temporada de Verstappen como atual campeão aumentaria a pressão sobre ele, o espanhol sugeriu que o oposto seria o caso.

"Acho que não, você terá menos pressão, pois realizou um dos seus sonhos", disse o piloto da Alpine. "Então, a partir de agora é mais divertido quando você entra nas corridas sabendo que já é campeão mundial.

"Você sempre pode tentar lutar por mais campeonatos e adicionar o número dois a isso, mas ele deve ter menos pressão."

Sebastian Vettel, da Aston Martin, com o primeiro título em 2010, sendo o início de uma série de quatro anos de campeonatos consecutivos, concorda que uma primeira coroa tira "muito peso de seus ombros".

"Faz muito tempo para mim. Do que me lembro, acho que é um impulso. Tira muito peso de seus ombros", disse o alemão.

"É uma grande sensação começar a temporada como campeão do mundo. Você tem o número 1 em seu carro, então é um privilégio. Acho que todos gostaríamos de estar nessa posição. Só pode haver um de nós.

"Eu não vi isso como um fardo extra. Se foi alguma coisa, foi um impulso. Então, acho que ele provavelmente sentirá o mesmo, mas todo mundo é diferente."

Após seu primeiro campeonato mundial juntos, Verstappen e Red Bull decidiram estender o acordo do holandês por cinco anos, levando seu contrato até o final de 2028.

