Carregar reprodutor de áudio

Após um debate do Comitê Consultivo Técnico da FIA na última terça-feira, os espelhos do Mercedes W13 foram oficialmente declarados legais. A história dos espelhos da equipe dominante na Fórmula 1 chegou ao fim ou, pelo menos, para o órgão, que confirmou que estão de acordo com os regulamentos atuais da temporada de 2022.

Após um longo debate, os comissários técnicos da Federação Internacional reiteraram a decisão que já havia sido tomada antes dos testes em Sakhir, quando a escuderia alemã mostrou a evolução aerodinâmica do monoposto.

Os engenheiros, liderados por Mike Elliott e James Allison, tinham boas razões para acreditar que a regra do espelho retrovisor foi mal elaborada, permitindo que as equipes a interpretassem de forma mais vaga do que os legisladores pretendiam.

En el dibujo, se pueden ver los volúmenes que unen los montajes de los espejos. Photo by: Giorgio Piola

Mattia Binotto, chefe da Ferrari, foi incisivo sobre isso durante uma reunião com a imprensa.

"A FIA sempre deixou claro que o suporte dos espelhos deve ter apenas uma função estrutural e, se tiver influência aerodinâmica, deve ser apenas 'acidental'. Acho que deve ser o mesmo hoje e no futuro, não há razão para mudar de ideia."

"Sobre a questão do suporte de espelho, a FIA enviou diretrizes técnicas aos times, destacando bem o conceito subjacente. Acho que certas soluções que você vê nesses carros não são de influência incidental, mas de uma aerodinâmica clara. Então, acho que são contrários ao que a federação indicou no passado."

Binotto falou no plural, sem apontar apenas para a Mercedes. Parece claro que pensam que a ideia de respeitar o espírito do regulamento pode afetar também outras escuderias que, no entanto, têm se defendido alegando que as soluções propostas se enquadram todas no espaço que a FIA as concedeu para desenvolver os suportes.

Mesmo assim, é surpreendente que algumas aletas que não entram em contato com o espelho e que possuem uma notável função aerodinâmica tenham sido declaradas como parte do componente do espelho retrovisor.

El espejo de la discordia en el Mercedes W13. Photo by: Giorgio Piola

LITO CAVALCANTI analisa PREOCUPAÇÃO da Mercedes, momento da Red Bull e chances da Ferrari na F1 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast: Saiba os pontos fortes e os pecados da quarta temporada de DRIVE TO SURVIVE

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: