F1 - Alonso: "Escolheria Hamilton até os 80 anos"

Fernando Alonso saiu em 'defesa' da renovação de contrato de Lewis Hamilton anunciada nesta quinta-feira pela Mercedes - uma vez que, no fim do vínculo em 2025, o britânico terá 40 anos. O espanhol fez questão de enfatizar que a idade é apenas um detalhe quando se levado em conta a capacidade do piloto na Fórmula 1.

Correndo aos 42 anos, o 'príncipe das Astúrias' vem sendo elogiado constantemente pelos companheiros de grid e chefes de equipe visto o nível de competitividade que vem apresentando na atual temporada. O espanhol é o terceiro colocado no campeonato de pilotos com 33 pontos atrás do P2 Sergio Pérez. Ao todo, Fernando acumula sete pódios com a Aston Martin em 2023.

Por isso, o piloto entendeu a decisão da Mercedes em manter Hamilton na equipe por mais três temporadas.

"Não. Acho que eles escolhem o tempo, como sempre foi escolhido no automobilismo. Nunca vi nenhuma equipe de rally, MotoGP ou F1 escolher o mais lento entre dois pilotos. Continua a ser assim. Se eu fosse o chefe da equipe agora e eu tive que escolher o Hamilton ou o mais jovem do grid ou um piloto promissor de F2, bom, ficarei com o Hamilton até os 80 anos, porque até alguém me mostrar que ele é mais rápido que o Hamilton”, comentou.

“Até agora ninguém me mostrou isso, então quando a idade é um problema e você vê desmotivação ou vê que não está mais em 100% do seu desempenho ou do seu foco e suas preocupações são outras além da F1, algo que pode acontecer com a idade, e pelas viagens e pela vida que temos, mas sim, no caso do Hamilton, que continua a ter um desempenho a 100% e a sua única vida e preocupação é a F1, como pode ser o meu caso também, quando alguém mais rápido vier, conversaremos, mas no momento Hamilton é mais rápido que qualquer um.”

Fernando Alonso tem contrato a Aston Martin até o fim de 2024.

Massa detalha judicialização da F1 2008 ao Motorsport.com

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #245 - Novidades sobre Massa-2008 e Drugo na Sauber: Brasil nos holofotes!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: