Nikita Mazepin explicou o que aconteceu em um vídeo em que apareceu nas redes sociais, enfrentando seguranças de uma boate no México, após a corrida de Fórmula 1.

Nos dias seguintes à corrida no Autódromo Hermanos Rodriguez, um vídeo foi postado nas redes sociais que parecia mostrar Mazepin confrontando seguranças durante uma noite.

Mas Mazepin explicou nesta quinta-feira, antes do GP de São Paulo, que estava resolvendo uma situação que não permitia a entrada de um integrante de sua equipe e que foi rapidamente resolvida, sem que ninguém fosse expulso da boate.

"Acho que a situação do meu lado foi muito clara", disse Mazepin. "Definitivamente, ninguém foi expulso. Fiquei chateado porque um dos meus engenheiros estava indo embora.”

“Convidei todos da equipe e um dos integrantes não foi admitido, infelizmente.”

"Então, sim, eu esclareci isso. Demorou cerca de três ou quatro minutos. E todos estavam dentro, e na verdade foi uma festa muito boa. Ficamos por algumas horas."

O chefe da Haas F1, Gunther Steiner, disse na quinta-feira que ainda não viu Mazepin e perguntou sobre o vídeo, mas que ele foi informado sobre isso e pensou que não era nada mais do que um desacordo.

"Isso foi mais como uma discussão verbal sobre algo", disse Steiner. "Eu não falei com ele ainda porque não o vi. Mas acho que era mais como se ele não conseguisse entrar em algum lugar e apenas tentasse mostrar o que queria."

Mazepin gerou polêmica em dezembro passado, depois que um vídeo foi postado em seus Stories no Instagram, mostrando-o tocando o peito de uma mulher, levando à condenação de sua equipe Haas, a FIA e a F1. A Haas lidou com o assunto internamente durante o inverno.

Questionado se achava que os pilotos tinham mais dificuldade agora que tudo poderia ser gravado e publicado nas redes sociais, Steiner disse: "Com certeza.”

“Tudo o que é feito, quem quer que o faça, é imediatamente filmado por alguém.”

"E Nikita, acho que ele tem uma reputação, e é ainda [mais] exagerada, eu diria. Portanto, não é mais fácil para ele."

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.