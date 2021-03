F1: Alonso não estará no lançamento de carro da Alpine

Na próxima terça-feira, dia 2 de março, a Alpine fará o lançamento de seu carro para a temporada de 2021, o A521. Como normalmente os eventos acontecem, há a presença da dupla oficial de pilotos, além do chefe da equipe, atendendo a imprensa e com imagens do novo modelo circulando o mundo todo.

Mas a 'nova' equipe que até o ano passado se chamava Renault, não terá uma presença importante no evento: Fernando Alonso.

O time informou os motivos da ausência do espanhol, que retorna à F1 depois de duas temporadas.

"A situação sanitária e as regulamentações correspondentes em vigor não permitem que ele faça nenhuma atividade de comunicação e marketing enquanto realiza sua preparação para a temporada.”

“Em vez disso, publicaremos uma sessão de perguntas e respostas com Fernando para uso da mídia e ele estará disponível para a imprensa no Bahrain para teste de pré-temporada oficial."

No dia 11 de fevereiro, Alonso foi atropelado quando fazia um treino de ciclismo em Lugano, na Suíça. Ele foi internado e teve que passar por uma cirurgia na mandíbula, sendo liberado do hospital poucos dias depois. O espanhol rotineiramente posta o andamento de sua recuperação e os treinos físicos com frequência.

O lançamento virtual será realizado no Reino Unido, mas as restrições de viagens existentes significam que os esportistas de elite que viajam do exterior só podem evitar o auto-isolamento para participar de eventos competitivos.

Parece que, como os preparativos de Alonso foram atrasados devido a seu acidente de bicicleta, o cronograma de seu treinamento de pré-temporada também mudou, explicando sua ausência do lançamento.

O lançamento virtual contará com o novo companheiro de equipe de Alonso na F1, Esteban Ocon, bem como o recém-nomeado diretor de corridas Davide Brivio.

O CEO da Alpine, Laurent Rossi, também participará de compromissos de mídia, tendo assumido a função como parte da remodelação da marca Alpine pelo Grupo Renault, assim como o diretor executivo Marcin Budkowski.

