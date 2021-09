Fernando Alonso recordou a turbulenta temporada de 2007 da Fórmula 1, quando protagonizou uma meteórica rivalidade na McLaren com Lewis Hamilton. O espanhol chegou à equipe com status de primeiro piloto, mas o britânico, estreante na época, apareceu ganhando corridas e a preferência do chefe Ron Dennis, o que gerou desentendimentos internos.

Em entrevista à mídia holandesa Racing News 365, o bicampeão disse que o time não soube lidar com a situação e ambos os pilotos pensavam alto demais, mas tinham pouca experiência e muito a aprender.

"Provavelmente não foi bem administrado pelos nossos chefes", disse Alonso. "Ambos tínhamos muita ambição e pouca vivência. Eu tinha vencido o campeonato, mas era apenas meu quinto ano na Fórmula 1 e ainda havia muito o que fazer."

"Eu faria as coisas de forma diferente, isso é certo, e Lewis também. A equipe seria gerida de outra forma, provavelmente todos nós teríamos mudado algo, mas na época pensamos que era a coisa certa. Isso faz parte do crescimento de um ser humano e também de um piloto. é o que é", acrescentou.

O espanhol também foi questionado sobre a transferência de George Russell para a Mercedes em 2022 e se ele teria alguma dica para passar ao jovem piloto, que deixará a Williams e irá para uma equipe de ponta em seu quarto ano na F1.

"Acho que não posso sugerir nada ou dar-lhe nenhum conselho. Ele já tem experiência e talento suficientes. Está na escuderia há muitos anos, isso é o mais importante. Mesmo que ele esteja competindo na Williams, faz parte da família Mercedes, que é em grande parte britânica, então não se preocupem."

