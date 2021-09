Em seu primeiro ano com a Aston Martin na Fórmula 1 após sua saída da Ferrari no fim de 2021, o tetracampeão Sebastian Vettel diz que "não está preocupado" sobre seu futuro com a equipe, e que as negociações seguem em andamento sobre o contrato para o próximo ano.

Vettel vem liderando os esforços da equipe neste ano até aqui, conquistando dois segundos lugares, no Azerbaijão e na Hungria (apesar da desclassificação desta última), tendo quase que o dobro dos pontos de seu companheiro de equipe, Lance Stroll.

No ano passado, a Aston Martin anunciou que o acordo de Vettel cobria "2021 e além", mas a equipe ainda não oficializou seus planos para a dupla de 2022.

Em Zandvoort, o chefe da equipe, Otmar Szafnauer, disse que não havia "nada de complicado" com Vettel, apenas o "timing do contrato, quando teremos a assinatura para seguirmos em frente".

Após um semana movimentada de anúncios envolvendo Valtteri Bottas, George Russell e Alex Albon, Vettel disse que "não tem notícias" para compartilhar.

"Obviamente estou falando com a equipe e acho que teremos uma resposta logo. Mas, neste momento, não tenho notícias".

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 track walk Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Questionado por que não há notícias, Vettel disse que "nunca havia falado muito sobre contratos" e que "não pode dar muitas informações" sobre os motivos por trás da negociação ainda estar em andamento

"Como disse, estamos falando. Eu realmente gosto de trabalhar com a equipe. Acho que a atmosfera é ótima e o futuro é muito brilhante. Então não estou preocupado. Teremos uma resposta logo".

Vettel celebrou o fato de que Russell recebeu a promoção para a Mercedes no próximo ano, correndo ao lado de Lewis Hamilton, e que Albon voltaria ao grid após um ano fora.

"Foi uma semana emocionante. É bom ver George recebendo essa oportunidade de crescer e de ver Alex de volta. Acho que, com o talento que ele tem, merece uma vaga na F1".

F1 2021: Mercedes FAVORITA na Itália? Rico Penteado explica chance de Hamilton voltar a ser LÍDER | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: