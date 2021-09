Günther Steiner sente que a rivalidade entre os pilotos de Fórmula 1 da Haas Nikita Mazepin e Mick Schumacher não é pessoal e foi "exagerada" pelo desempenho atual da equipe. O chefe da equipe americana deve se encontrar com os pilotos nesta quinta-feira (9), antes do GP da Itália, após dois incidentes entre eles em Zandvoort.

O russo disse que o alemão arruinou sua qualificação ao quebrar o protocolo da escuderia e ultrapassá-lo na volta de aquecimento, que afirmou ter recebido permissão para fazer o movimento.

Na corrida, Schumacher ficou "furioso" com a ação defensiva tardia de Mazepin na reta principal no final da primeira volta e reconheceu que existe "espaço para melhorias" na relação entre os dois. O próprio Nikita disse que "não tinha problemas" com Mick.

Abordando a situação antes da reunião de quinta-feira em Monza, Steiner deixou claro seu compromisso em resolver o assunto para evitar o surgimento de quaisquer problemas futuros.

"Sobre o que aconteceu na semana passada: tivemos uma reunião no domingo e teremos outra reunião hoje", disse o chefe da Haas. "Vamos trabalhar nisso e resolver o problema também, como fizemos com muitas outras coisas."

"Só quero ter certeza de que os dois entendam bem como devem competir e que possam aprender a evitar as situações que não ajudam ninguém."

Steiner acrescentou: "Eu realmente não me importo com o que eles fazem em sua vida privada, se são amigos ou não, mas na pista de corrida, precisam se apresentar para a equipe."

"Temos que chegar a um acordo quando os dois estiverem na sala. É nisso que estamos trabalhando. Há muitos companheiros de time que não tem amizade. Só precisamos fazer funcionar. Eles são jovens e precisam entender isso para seguir em frente juntos."

A Haas se encontra na parte inferior do campeonato de construtores da F1 e ainda não marcou nenhum ponto neste ano, mas trata 2021 como uma temporada de transição e opta por não desenvolver o carro para que possa colocar todo o foco nos regulamentos do próximo campeonato.

Isso deixou Mazepin e Schumacher apenas competindo entre si na maior parte do tempo no fundo do pelotão, algo que Steiner sentiu atiçar as chamas da rivalidade: "Não acho que seja pessoal, são as circunstâncias."

“Continuo a dizer que não lutamos com mais ninguém, é só entre os dois. Portanto, esta disputa é exagerada. Se você estivesse no meio com outros três ou quatro carros, não veria isso, porque se fizer esse movimento com alguém de outro time, não faria diferença, mas se for com seu companheiro, é quase pessoal."

"Eles não têm mais ninguém com quem batalhar, então é nisso que se concentram, o que parece ser, na minha opinião, um dos problemas", completou.

