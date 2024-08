A Liberty Media, empresa proprietária da Fórmula 1, anunciou que está vendendo parte de suas ações na F1, estimada em 825 milhões de dólares, R$ 4,583 bilhões em conversão direta, para financiar a compra da MotoGP.

Foi anunciado em abril que a Liberty adquiriria 86% das ações da Dorna Sports, a empresa espanhola que é proprietária da MotoGP desde 1992. O negócio foi avaliado em 4,2 bilhões de dólares, cerca de R$ 22,947 bilhões, com a participação restante permanecendo com a administração da MotoGP.

A venda de mais de 10 milhões de ações, ao preço de 77,50 dólares, ou R$ 423,93 por ação, dará à empresa americana a receita necessária para concluir o negócio com a Dorna - embora uma parte dos recursos seja destinada a fins corporativos, incluindo o pagamento de dívidas.

Confirmando a venda de ações na quinta-feira (22), uma declaração da Liberty Media dizia: "A Liberty Media Corporation anunciou hoje que fixou o preço da oferta pública previamente anunciada de 10.650.000 ações ordinárias da Série C da Liberty Formula One ("FWONK") a um preço de oferta pública de 77,50 dólares por ação. A Liberty Media também concedeu ao subscritor [instituição financeira que lança a ação no mercado] da oferta uma opção de compra de até 1.597.500 ações adicionais do FWONK".

"Espera-se que a oferta seja concluída em 22 de agosto de 2024, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento, e que resulte em aproximadamente 825.375.000 de dólares [R$ 4.514.883.787,50] em recursos brutos para a Liberty Media, antes da dedução dos descontos do subscritor e das despesas estimadas da oferta a serem pagas pela Liberty Media".

Jorge Martin, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"A Liberty Media pretende exercer sua opção de entregar dinheiro adicional em vez de ações do FWONK como parte de sua proposta de aquisição anteriormente divulgada (a "Aquisição") da Dorna Sports, S.L., de modo que toda a contraprestação paga será composta de dinheiro e nenhuma ação do FWONK será emitida para os vendedores".

A confirmação do acordo com a Dorna se arrastou por mais tempo do que ambas as partes gostariam, uma vez que já estavam de acordo com os termos há algum tempo e inicialmente queriam anunciar a notícia antes do início da temporada de 2024 da MotoGP, em março.

A Liberty não teve interesse de empresas como a Qatar Sports Investments, o fundo soberano do Catar, e a TKO, proprietária do Ultimate Fighting Championship (UFC) e da World Wrestling Entertainment (WWE), para adicionar a MotoGP à sua lista.

"Estamos entusiasmados em expandir nosso portfólio de ativos líderes em esportes ao vivo e entretenimento com a aquisição da MotoGP", disse Greg Maffei, presidente e CEO da Liberty Media, na época em que o acordo foi anunciado.

"A MotoGP é uma liga global com uma base de fãs leais e entusiasmados, corridas cativantes e um perfil financeiro altamente gerador de fluxo de caixa. Carmelo [Ezpeleta, CEO da Dorna] e sua equipe de gestão construíram um grande espetáculo esportivo que podemos expandir para um público global mais amplo.

"O negócio tem uma vantagem significativa e pretendemos fazer o esporte crescer para os fãs, equipes, parceiros comerciais e nossos acionistas da MotoGP".

Marc Marquez, Gresini Racing, Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Desde que adquiriu a Fórmula 1 em 2016, a Liberty supervisionou um período de expansão para a série, já que o interesse atingiu um recorde histórico, aumentando o valor e os fluxos de receita.

A Liberty espera obter sucesso semelhante com a MotoGP, onde Ezpeleta e seu filho, Carlos [diretor esportivo], continuarão envolvidos.

Max Wilson DESVENDA CRISE da Red Bull, REBATE DETRATORES de Drugo e cia, CRITICA CONTRATOS da F1 e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa GP da Áustria de MotoGP e faz prévia do Sertões 2024

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!