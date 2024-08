Verstappen dá dica sobre seu futuro na F1 a longo prazo

Max Verstappen lançou dúvidas sobre seu futuro a longo prazo na Fórmula 1 ao dizer que já chegou à metade de sua carreira.

O tricampeão mundial disputará sua 200ª corrida de F1 no GP da Holanda, neste fim de semana, onde lhe perguntaram se ele faria mais 200 aparições. No entanto, ele recusou categoricamente a sugestão de que permaneceria na pista para completar 400 corridas.

Ele disse: "Não. Já passamos da metade do caminho, com certeza, mas já foi uma jornada incrível. Não parece que são 200, mas fazemos muitas corridas no ano, então você as adiciona rapidamente."

Verstappen não escondeu o fato de que deixará de correr na F1 assim que perder sua paixão pela categoria. Ele já prometeu seu futuro à Red Bull para a próxima temporada, mas há até mesmo uma sugestão de que ele pode não cumprir seu contrato com o time de Milton Keynes, que vai até o final de 2028.

O piloto de 26 anos tem a ambição de correr nas 24 Horas de Le Mans no futuro. Quando lhe perguntaram se ele gostaria de ficar além dos termos de seu contrato atual, Verstappen, que venceu 61 das 199 corridas em que participou, acrescentou: "2028 está muito longe."

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Em minha mente, no momento, não estou pensando em um novo contrato. Quero ver como vai ser e ver os novos regulamentos para ver se é divertido ou não. Então, mesmo em 2026 e 2027, há muito tempo para decidir o que vai acontecer. Eu mantenho tudo em aberto e sou bastante tranquilo com relação a isso."

Verstappen acrescentou que consideraria "outras oportunidades" no futuro - mas somente quando sua carreira na F1 terminar.

"É difícil combinar [outras categorias] com a F1 no momento, com tantas corridas", explicou ele. "Quando eu parar na F1, gostaria de fazer outras coisas e ficar mais relaxado, ou seja, ficar mais em casa, porque quando eu competir em algo, quero ser bom e quero vencer."

Verstappen não venceu as últimas quatro corridas, mas ainda lidera o campeonato com 78 pontos de vantagem sobre Lando Norris, que está em segundo lugar. O piloto da Red Bull venceu todas as três etapas do GP da Holanda desde que ele voltou ao calendário da F1 em 2021 e diz que não está muito preocupado se perder esse recorde neste fim de semana.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posição, com seu troféu Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Você só precisa ser realista - se você pode vencer a corrida, é claro que você vai em frente, e se você não tem chance, então é muito simples, você não merece vencer, você segue em frente e tenta fazer melhor", afirmou.

"Só temos que esperar e ver como estaremos durante o fim de semana - eu também não sei. No ano passado, ao chegar aqui, eu estava muito mais confiante de que tínhamos uma boa chance de vencer a corrida, mas a temporada já está assim, está muito mais competitiva."

"Do nosso lado, acho que ainda estamos tentando melhorar, para encontrar um melhor equilíbrio do carro. Espero que possamos começar aqui para encontrar um equilíbrio melhor."

