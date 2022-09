F1: De Vries fará TL1 com Aston Martin em Monza

Carregar reprodutor de áudio

Nyck de Vries irá assumir o lugar de Sebastian Vettel na Aston Martin para a primeira sessão de treinos livres no GP da Itália de Fórmula 1, em Monza, neste fim de semana.

O holandês já participou de duas sessões de TL1 em 2022, 'substituindo' Alex Albon na Williams no GP da Espanha e depois, no GP da França ocupou o carro de Lewis Hamilton, pela Mercedes.

De Vries passou algum tempo se preparando para sua oportunidade no AMR22 da Aston Martin, pilotando o simulador da equipe em sua base em Silverstone e tendo conversado com o time no início desta temporada sobre uma sessão de TL1.

O piloto de 27 anos, e campeão da Fórmula 2 em 2019, acaba de completar sua terceira temporada na Fórmula E com a Mercedes e conquistou duas vitórias na rota de nono colocado do campeonato. Além disso, foi campeão da temporada 2020/2021 com sete pontos à frente do piloto da Venturi, Edoardo Mortara.

Desde então, ele alterna seu tempo na FE com o papel de reserva na Mercedes, mas isso pode chega ao fim com a saída completa da fabricante alemã da categoria elétrica.

"Estou muito ansioso para pilotar pela AMF1, particularmente neste circuito lendário que é Monza", disse De Vries.

"Está será minha terceira sessão de TL1 na temporada e o terceiro chassi de Fórmula 1 diferente. Essas oportunidades me dão uma visão de como os carros de F1, e as equipes, operam e funcionam.

“Espero poder trazer uma nova perspectiva para a equipe e realizar um programa de execução que seja benéfico para nós dois”.

De acordo com os novos regulamentos em 2022, cada piloto deve desocupar seu assento pelo menos uma vez ao longo da temporada para permitir que um piloto com menos de duas largadas na F1 assuma o comando. Isso é para permitir que pilotos mais jovens ganhem experiência em carros de F1. Esta será a primeira vez este ano que um dos pilotos da Aston Martin cede um lugar no TL1, com Lance Stroll devendo fazê-lo no final da temporada. Liam Lawson foi o piloto estreante mais recente a participar de um TL1, quando assumiu o lugar de Pierre Gasly na AlphaTauri para a sessão de abertura em Spa-Francorchamps. De Vries estava anteriormente ligado a uma corrida de F1 na Williams, tendo sido considerado na temporada passada para substituir George Russell antes de Albon ser indicado para 2022. Ele continua sendo um dos pilotos apontados para substituir Nicholas Latifi na equipe na próxima temporada, mas também foi associado a uma participação na Toyota no Campeonato Mundial de Endurance e a um papel na equipe Maserati MSG de Fórmula E - já que o fabricante italiano assume o direitos de nomeação do esquadrão Venturi.

