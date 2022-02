Carregar reprodutor de áudio

A Alpine finalmente confirmou que o ex-Aston Martin Otmar Szafnauer se juntará a ela como novo chefe de equipe na Fórmula 1, em uma ampla reforma da administração.

Conforme previsto pelo Motorsport.com no ano passado, o romeno-americano já conversava com a escuderia francesa, que pretende subir ainda mais no grid. Nenhuma data de início das funções foi divulgada, mas espera-se que ele esteja a postos para o início da temporada, no GP do Bahrein.

Szafnauer trabalhará ao lado de Bruno Famin, nomeado diretor executivo da operação de motores Viry da Renault. O francês vem da FIA.

Laurent Rossi, CEO da Alpine, foi claro que queria uma reestruturação, deixando de lado o sistema de triunvirato anterior - com três no comando - e agora terá uma estrutura mais padrão, com um chefe de equipe designado.

Enquanto isso, o diretor de corridas Davide Brivio foi transferido para um novo cargo como Diretor de Projetos de Expansão de Corridas e supervisionará o desenvolvimento de jovens pilotos talentosos, além de analisar o envolvimento da equipe em outras categorias.

Falando sobre as contratações, Rossi acredita que a chegada de Szafnauer e Famin daria um novo impulso ao time, que busca lutar por vitórias e títulos até o final da atual era de regras da F1, que durará até 2026.

"Com Otmar e Bruno se juntando à nós, passamos a um novo nível para 2022", disse ele. "Otmar trará sua experiência única no automobilismo e seu desejo de vencer, enquanto o histórico comprovado de Bruno na construção de tecnologias que fazem a diferença e sua posterior transferência para carros de rua é fundamental para nosso projeto como equipe e como marca."

"Durante o ano passado, vi o talento de Davide para identificar o melhor das pessoas e fazê-las ter o melhor desempenho possível. Tenho o prazer de utilizar essa habilidade única em todos os ativos da Alpine existentes e nos novos que estamos apenas começando a explorar. Nosso grupo de pilotos está completo e pronto para levar a escuderia aos seus objetivos ambiciosos."

Bruno Famin, antigo vice-secretário geral de esportes da FIA e novo diretor executivo da Alpine Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Szafnauer ganhou boa reputação após um período de sucesso na Force India/Racing Point/Aston Martin - que regularmente superava seus limites e chegou a conquistar uma vitória - no GP do Sakhir de 2020. Ele não tem dúvidas de que a Alpine tem os ingredientes necessários para passar à frente no grid.

“Estou empolgado por me juntar à BWT Alpine F1 e pronto para trabalhar com todos em nosso desafio: trazer a equipe para lutar pelo campeonato nos próximos 100 GPs", comentou. "Minha atenção está focada na preparação para o Bahrein. Como um dos três fabricantes de automóveis envolvidos na F1, a Alpine está armada para alcançar sua ambição, mal posso esperar para começar a jornada!"

Famin, que recentemente foi vice-secretário-geral de esportes da FIA, foi o mais famoso envolvido na liderança do programa técnico do projeto bem-sucedido de Le Mans da Peugeot.

Brivio juntou-se à equipe no ano passado, após uma longa carreira na MotoGP, e tinha sido associado a um potencial regresso às competições de duas rodas. No entanto, ele disse que está empolgado em não precisar ter envolvimento diário com a equipe de F1.

“O grupo de pilotos da Alpine é a chave para seu desempenho a longo prazo, e estou entusiasmado por poder contribuir para a emocionante ambição de moldar uma nova cultura dentro das corridas que seja responsável e inclusiva", disse ele. "A F1 é o carro-chefe, mas também precisamos desenvolver nossa ambição em novos territórios, e estou pronto para apoiar Laurent Rossi nesse objetivo."

WILLIAMS mostra carro 'REAL' após lançar fake, ALFA ROMEO 2022 é flagrada e F1 divulga NOVAS REGRAS

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #162: Quais outras rivalidades podem implodir na F1 em 2022?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: