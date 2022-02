Carregar reprodutor de áudio

A Alpine revelou uma nova e impressionante pintura azul e rosa em seu carro de Fórmula 1 para 2022 ao apresentar o novo A522 nesta segunda-feira (21). A montadora francesa mudou os esquemas de cores, com um novo patrocínio da BWT, cuja marca e icônica cor corporativa rosa aparecem na asa dianteira, nos sidepods e na asa traseira.

Alpine A522 Photo by: Alpine

O A522 possui uma suspensão push-rod na frente e pull-rod na traseira. O bico é mais elevado em relação à asa dianteira do que alguns outros carros rivais, com entradas muito estreitas nos sidepods, que apresentam brânquias de resfriamento que mais equipes adotaram.

A nova pintura e carro vêm depois de uma intertemporada de mudanças mais amplas na equipe, após uma mudança de gestão realizada pelo CEO Laurent Rossi. Ele trouxe o antigo chefe da Aston Martin, Otmar Szafnauer, para ocupar o mesmo cargo no time e o ex-FIA Bruno Famin se juntando na liderança da divisão de motores da Renault em Viry-Chatillon.

Segundo o dirigente, a meta mínima para a Alpine este ano é novamente quinto lugar de construtores, mas ele está ansioso para melhorar.

"Temos múltiplas ambições", disse ele sobre o objetivo para a próxima temporada. "Top 5 é o mínimo que precisamos atingir após o desempenho do ano passado."

"Até agora, atingimos nossas metas e estamos felizes com o progresso que estamos mostrando, mas temos que ser realistas de que tudo pode recomeçar do zero. Não sabemos onde vamos estar até que todos cheguemos à pista."

"O que precisamos ter em mente é que onde começamos não é importante; mas sim onde terminamos. Precisamos continuar mostrando melhorias, visando a excelência operacional e o progresso ao longo do ano."

Apesar da pintura oficial com o azul sendo predominante, a Alpine correrá com uma 'inversão' de cores nos dois primeiros GPs do ano. Nesta versão, o rosa ocupará a maior parte do carro.

Alpine in pink livery Photo by: Alpine

A equipe manteve a dupla de pilotos formada Fernando Alonso e Esteban Ocon, com Oscar Piastri assumindo o papel de reserva.

A chegada de Szafnauer como chefe ocorre após Rossi sentir que a escuderia precisava de um ajuste de gerenciamento com a saída do diretor executivo Marcin Budkowski. Embora ainda não haja data confirmada para a 'estreia' do novo contratado, ele acredita que as qualidades que ele pode trazer ajudarão a impulsionar o time.

"Acredito firmemente na paixão, no trabalho em equipe e no respeito pelo indivíduo", comentou. "Temos que ser apaixonados pelo que fazemos, seja qual for a tarefa."

"A chave para o sucesso de uma equipe de alto desempenho é, e sempre será, o trabalho em conjunto. Vamos controlar o que somos capazes de controlar, vamos aproveitar nossa jornada e aproveitar as corridas porque é isso que estamos aqui para fazer."

"Como equipe, somos todos pilotos e é por isso que gostamos do nosso trabalho na F1. Com tudo isso, sei que o sucesso virá."

