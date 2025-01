Max Verstappen começou 2024 mostrando a dominância da Red Bull mais uma vez e venceu as quatro das seis primeiras corridas da Fórmula 1. No entanto, logo depois, o RB20 começou a declinar consideravelmente.

No meio da temporada, as vitórias se tornaram cada vez mais difíceis para o holandês e, depois de vencer no GP do Canadá e na Espanha, Verstappen não subiu no primeiro lugar do pódio até a corrida de São Paulo.

Como nem Verstappen, nem Sergio Pérez terminaram entre os cinco primeiros em Monza, o fim de semana mais difícil para a equipe, parecia improvável que o holandês conquistasse seu quarto título nesta temporada.

No entanto, a Red Bull colocou o trabalho de desenvolvimento em segundo plano e foi para o GP dos Estados Unidos com uma base e uma cobertura de motor revisadas. Essas peças tiveram um impacto imediato no equilíbrio e na postura do RB20.

Uma vitória convincente em São Paulo selou o destino do campeonato e Verstappen conquistou seu quarto título consecutivo no GP de Las Vegas.

Ao avaliar a temporada em uma entrevista exclusiva ao PlanetF1.com, o chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que os problemas enfrentados durante esse processo foram realmente grandes.

"Não existe uma solução mágica para resolver tudo", disse Horner.

"Começamos a temporada de forma incrivelmente forte, com 1-2s nas duas primeiras corridas, pole positions, vencendo as corridas de sprint na China por 20 segundos."

"Mas, a partir de Ímola, a vida ficou mais difícil. Miami foi provavelmente o ponto de virada".

"Conseguimos vencer em Ímola, conseguimos vencer na Espanha, conseguimos vencer em Montreal, mas todas foram vitórias difíceis e muito disputadas".

"Naquele momento, a McLaren tinha um carro mais rápido e estávamos começando a ver problemas de correlação entre o túnel e a pista. Sentimos que algo estava mudando: ser tão dominante nas primeiras quatro ou cinco corridas e, de repente, não uma, mas três equipes darem um passo significativo à frente... Algo estava realmente mudando".

"A equipe trabalhou duro para entender os problemas que não correspondiam ao que víamos no mundo virtual e ao que víamos na pista".

Horner disse que o feedback de Verstappen foi fundamental em uma época em que os dados do equipamento se tornaram pouco confiáveis.

"É aí que você depende muito do feedback do seu piloto, porque ele é o maior sensor que você tem quando o que você está fazendo no carro não faz sentido. Foi aí que Max realmente deu um passo à frente".

A Red Bull, acrescentou ele, sentiu as deficiências do antigo túnel de vento ao longo de 2024. Horner o descreveu como uma "relíquia da Guerra Fria", explicando que as limitações dessa infraestrutura contribuíram para os problemas enfrentados.

"Realmente tivemos um período em que todas as coisas ruins se sobrepuseram umas às outras".

"Quando você começa a forçar os limites do acordo existente, os ganhos se tornam bastante limitados. Portanto, acho que chegamos ao limite de nosso túnel".

"Em um determinado momento, tivemos a sensação de que algo havia mudado com os pneus, mas sabemos que todos têm os mesmos pneus".

"A Pirelli insistiu muito que isso não estava acontecendo. Por isso, continuamos tentando. Acho que agora temos um entendimento muito melhor e espero que as lições aprendidas na segunda metade do ano nos ajudem no desenvolvimento do RB21".

