Embora a natureza das curvas fechadas e retas curtas de Mônaco signifique que as 'asas flexíveis' não serão um fator determinante na pista neste fim de semana, elas continuam sendo o principal assunto da Fórmula 1.

A conversa agora é sobre um potencial protesto em qualquer uma das próximas duas corridas, com a McLaren em particular dizendo que é "inaceitável" que algumas equipes continuem tendo ganhos com as asas flexíveis.

Isso porque a introdução dos novos testes rígidos - para garantir que as asas traseiras não estejam flexionando muito - está previsto para o GP da França, o que significa que as escuderias ainda têm permissão para executar seus projetos atuais para mais duas corridas.

Para Mônaco, isso não deve ser uma questão muito contenciosa, uma vez que as esperanças de obter um ganho com as asas flexíveis são mínimas devido às curtas retas.

Mas o layout de Baku é absolutamente perfeito para uma asa flexível. E é essa vantagem, com a qual a McLaren está particularmente infeliz, que abriu a porta para um potencial protesto - embora todos os carros no momento passem nos testes atuais.

A decisão final sobre a interpretação dos regulamentos não é feita pela FIA - mas sim pelos comissários de corrida. Portanto, embora todos os monopostos com asas flexíveis estejam passando nos testes no momento para a satisfação da FIA, isso não significa automaticamente que os comissários concordariam sobre a legalidade dos projetos caso fossem pressionados por uma decisão por meio de um protesto.

As diretrizes técnicas da FIA, nas quais as equipes são informadas sobre novos testes e interpretações de regras, trazem sempre no final de cada página um lembrete.

“Quaisquer opiniões da FIA fornecidas acima são de natureza consultiva e não constituem Regulamentos Técnicos”, afirma.

“Cabe aos Comissários e, em última instância, ao Tribunal Internacional de Apelação da FIA, oferecer interpretações vinculativas dos Regulamentos Técnicos.”

Portanto, a única maneira de regular a legalidade dos carros com asas flexíveis é, na verdade, por meio dos comissários.

E a melhor prova de que os times podem apresentar um protesto sobre a potencial violação do regulamento através das atuais asas flexíveis é o próprio TD, que informou as equipes sobre os novos testes.

Nele, o diretor técnico da FIA, Nikolas Tombazis, deixou claro que o corpo diretivo sentiu que as escuderias poderiam estar violando as regras.

Ele escreveu que a FIA tinha conhecimento de asas que passaram nos testes de tração atuais, mas 'ainda assim exibem deflexões excessivas enquanto os carros estão em movimento ”.

"Acreditamos que tais deformações podem ter uma influência significativa no desempenho aerodinâmico do carro e, portanto, pode ser considerado uma violação das disposições do Artigo 3.8 (Influência Aerodinâmica), que exige que todos os componentes que influenciam o desempenho aerodinâmico do carro sejam rigidamente preso à parte totalmente suspensa do carro 'e' permanecer imóvel em relação à parte suspensa do carro", acrescentou.

Se uma equipe de protesto fornecesse evidência de vídeo da flexão das asas, aliada ao TD, então teria um argumento forte para propor aos comissários que as regras que proíbem chassis flexíveis estavam sendo violadas.

A questão principal é se uma equipe realmente iria em frente com um protesto completo, porque não é algo que muitos estão ansiosos para fazer.

“Em princípio, não sou um grande fã de protestar contra outras equipes e carros", disse o chefe da McLaren, Andreas Seidl.

“Então, como eu disse, estamos em diálogo com a FIA, para entender o que eles vão colocar em prática, a fim de garantir que as equipes que projetaram dispositivos ou peças que permitem coisas que você viu em Barcelona, simplesmente não possam usá-los de agora em diante. E então partimos daí."

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Erik Junius

A Mercedes pode se sentir diferente por estar em uma luta acirrada com a Red Bull pelo campeonato mundial.

Além disso, o time alemão foi alvo de um protesto da Red Bull sobre seu sistema de direção de eixo duplo no GP da Áustria do ano passado.

Outro cenário potencial é que a ameaça real de um protesto pode ser suficiente para levar o assunto à tona e forçar as equipes a não usar mais suas asas flexíveis.

Se voltarmos ao final do campeonato de F1 de 2019, a categoria estava presa em um cenário semelhante com o departamento técnico da FIA estar feliz com algo, e algumas equipes não.

Isso girava em torno de orifícios nos aros das rodas traseiras dos carros da Mercedes, projetados para ajudar a soprar ar e controlar a temperatura dos pneus.

A Ferrari não gostou do design e sentiu que eles eram semelhantes ao conceito de 'cubo' que a Red Bull havia sido proibida de usar em 2012.

Enquanto a FIA disse que estava satisfeita com o design da Mercedes, a Scuderia permaneceu inquieta.

O time de Toto Wolff, tendo sido alertada para um potencial protesto, decidiu modificar voluntariamente os designs dos aros das rodas para evitar a ameaça.

A questão é, portanto, se equipes como Red Bull e Ferrari preferem continuar trabalhando com designs que passam nos testes de Baku, e se arriscam potencialmente a perder um resultado se um protesto for bem-sucedido. Ou vão recuar e garantir que suas asas traseiras não flexionem, de forma que não haja motivo para reclamação?

