F1 - Alonso opina sobre a Cadillac: "Eles têm as pessoas certas"

Após uma longa batalha e a retirada de Michael Andretti do projeto, a General Motors finalmente recebeu sinal verde para entrar na Fórmula 1 em 2026, aproveitando os novos regulamentos.

O fabricante americano, que entrará sob a bandeira da marca Cadillac, terá a difícil tarefa de descobrir o esporte, mas terá a vantagem de contar com personalidades renomadas em algumas posições-chave de sua organização.

Fernando Alonso está em uma boa posição para julgar a competência de alguns dos responsáveis pela futura equipe Cadillac, pois o espanhol já trabalhou com vários deles. O primeiro e mais importante é Pat Symonds, ex-diretor técnico da Renault - até o escândalo do Crashgate em Singapura em 2008 - que se juntou ao projeto como consultor executivo de engenharia.

Symonds, que foi diretor técnico da F1 de 2017 a 2024, se reunirá com Nick Chester, também ex-funcionário da Benetton e da Renault, que assumirá o cargo de diretor técnico da Cadillac F1. A Cadillac também recrutou Rob White, também da Enston, que assumirá o cargo de Diretor de Operações.

"É uma decisão complexa, suponho, para o esporte em geral, mas se [os dirigentes da F1] chegaram a essa conclusão, é porque é o melhor para todos", comentou Alonso. "Eu sempre apoiarei qualquer decisão da direção que seja a melhor".

Fernando Alonso se reunirá com antigos colaboradores quando a Cadillac entrar na F1. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"No que diz respeito ao pessoal da equipe, há algumas pessoas com quem cruzei nos meus dias de Renault que certamente darão uma grande contribuição desde o início do projeto, com muita experiência na F1 e no esporte. Então, sim, desejo a eles boa sorte. Uma nova equipe nunca é uma tarefa fácil, mas acho que eles estarão bem preparados e têm as pessoas certas. Sejam bem-vindos".

Observe que a chegada da Cadillac preencherá o grid com uma 11ª equipe, pela primeira vez desde 2016, antes do fim da equipe Manor. É uma formação ampliada, com a qual muitos pilotos estão satisfeitos, a começar por vários pilotos, incluindo Pierre Gasly.

"É emocionante", comentou o piloto francês. "Será a primeira vez que correrei com 22 carros na F1. Então, sim, mais rivais, provavelmente mais ação, mais corridas. Então, sim, é um momento emocionante, emocionante. E, como disse Fernando, acho que é algo que está sendo discutido há muito tempo. Portanto, tenho certeza de que, se eles chegaram a essa conclusão, isso significa que é a coisa certa a fazer pelo esporte. Então, sim, estou animado".

"É a primeira vez na minha carreira que vou correr com 22 carros no grid da F1, e isso é empolgante", resumiu Charles Leclerc, referindo-se às novas perspectivas no mercado de transferências. "Também acho que há muitos jovens pilotos esperando por um lugar na F1, para chegar lá, e isso obviamente dará mais oportunidades a jovens muito talentosos que sonham em entrar na F1. Portanto, é uma coisa boa e, sim, é legal ter mais dois carros no grid".

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!