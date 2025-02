F1: Haas define próprias 'regras papaia' para temporada 2025

O chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, deixará claro para Esteban Ocon e Oliver Bearman as "regras" do time norte-americano antes mesmo da temporada 2025 da Fórmula 1 começar visando evitar brigas desnecessárias na pista.

A equipe tem um histórico de confrontos entre companheiros de equipe - com os antigos parceiros Kevin Magnussen e Romain Grosjean se acertando várias vezes em 2019, enquanto Mick Schumacher e Nikita Mazepin tentaram ocupar o mesmo espaço em diversos momentos em 2021. Esses incidentes ocorreram quando o esquadrão ainda estava sob supervisão de Guenther Steiner, até o ano passado quando Magnussen teve Nico Hulkenberg ao lado.

Dupla que teve um momento realmente controverso durante 2024, quando Nico foi inesperadamente prejudicado pelo dinamarquês depois sofrer com um pit stop lento no GP da Áustria e, em seguida, eles se enfrentaram na pista.

Mas, como Ocon tem um histórico considerável de incidentes com seus companheiros de equipe na categoria - desde os dias em que competiu com Sergio Pérez na Force India até os confrontos com Fernando Alonso e Pierre Gasly na Alpine -, já foram levantadas questões sobre o que poderia acontecer no relacionamento com Bearman.

Quando questionado se estava pensando em estabelecer regras de corrida na Haas ou se deixaria as coisas acontecerem 'naturalmente', Komatsu foi claro: "As ordens precisam ser totalmente claras desde o primeiro dia, portanto, isso será esclarecido antes da primeira corrida."

“Não espero nenhum contato entre companheiros de equipe, DNFs, por conta disso. Mas é bom, você tem que ser duro, veja o ano passado, o mais próximo que chegamos perto de um problema, que não se tornou um problema, foi na Áustria certo?"

“Mas isso se deve, em parte, ao fato de termos operado de maneira prejudicial em termos de tempo de parada nos boxes, etc. Não ajudamos a nós mesmos. Portanto, como equipe, não deveríamos criar essas confusões. Mas, também, com a compreensão de cada um como companheiros de equipe, as regras de de corrida seriam perfeitamente claras.”

Komatsu também deixa claro que não vai olhar para trás para definir como ele quer que os novos pilotos operem em 2025: “Você analisa como operamos no ano passado e como podemos melhorar como equipe, o que fizemos de bom no ano passado, o que poderíamos ter melhorado e em seguida, leva esse aprendizado para 2025".

“Portanto, não olho muito para trás, para 2021. Esteban e Ollie, são dois pilotos muito bons. Ambos têm muito mais a provar, sim... Mas é engraçado o fato de Ollie ser um novato, eu não o trato como um. Ele pode pilotar muito, com esses jovens engenheiros também, [eles] crescerão juntos."

“Não o tratamos como um novato, no sentido de que prestamos muita atenção ao que ele tem a dizer, porque é claro que ele tem uma boa experiência na formação da Ferrari, no simulador, etc. E ele tem pilotado nosso carro - VF-23 e VF-24. Toda vez que ele entra no carro, seu feedback é excelente. A abordagem tem sido excelente, a velocidade tem sido ótima."

“Vocês viram que em Baku e Interlagos [onde Bearman correu no lugar de Magnussen no ano passado], em ambas as sessões de classificação, ele superou Nico, que era nossa referência, certo? Então, acho que temos uma combinação muito boa [com Ocon]. Estou realmente ansioso por isso.”

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!