A FIA anunciou que o ex-piloto de Fórmula 1 Johnny Herbert não atuará mais como comissário de bordo em eventos de corrida da categoria.

Durante muitos anos, o piloto britânico fez parte do grupo de ex-competidores profissionais da entidade reguladora que precisam atuar como um dos quatro comissários de bordo que atuam na arbitragem de incidentes em eventos de F1.

Tem havido um interesse significativo no papel de Herbert na FIA desde o final da temporada de 2024, quando ele fez parte do painel de comissários de bordo que penalizou duas vezes o piloto da Red Bull, Max Verstappen, no GP do México.

Em parceria com uma empresa de apostas, Herbert comentou as decisões tomadas pela entidade, o que acabou se tornando uma polêmica.

Em um comunicado divulgado na quarta-feira, a FIA disse: "É com pesar que anunciamos hoje que Johnny Herbert não ocupará mais o cargo de comissário de pilotos de F1 da FIA".

"Johnny é amplamente respeitado e trouxe experiência e conhecimento inestimáveis para sua função. No entanto, após discussão, foi mutuamente acordado que seus deveres como comissário da FIA e o de comentarista da mídia eram incompatíveis".

"Agradecemos a ele por seus serviços e lhe desejamos boa sorte em seus futuros empreendimentos.".

Herbert ocupava há muito tempo um cargo de comentarista no canal de televisão Sky Sports F1, inclusive enquanto atuava como comissário da FIA - embora nos fins de semana em que atuava como oficial, ele não se dedicava ao trabalho na TV.

O pole man Charles Leclerc, da Ferrari, é entrevistado por Johnny Herbert, da Sky Sports F1 Foto de: Motorsport Images

Mas o homem de 60 anos foi retirado da equipe de apresentadores da Sky antes da temporada de 2023 da F1.

Portanto, o Motorsport.com apurou que foram seus contínuos acordos com empresas de apostas que levaram ao desenvolvimento da quarta-feira.

Esses acordos comerciais tornaram-se proeminentes para vários ex-pilotos de F1 nos últimos anos e envolvem essas personalidades comentando sobre decisões controversas na esperança de que essas palavras sejam captadas pela mídia em geral para que a empresa envolvida seja beneficiada.

Além de seus comentários sobre a condução de Verstappen no México, Herbert também falou sobre o confronto do holandês com Oscar Piastri, da McLaren, no início do final da temporada de 2024 em Abu Dhabi e sobre a briga do campeão mundial com o piloto da Mercedes George Russell antes desse evento.

As decisões dos comissários de pista da F1 continuam a ser de considerável interesse, com os pilotos também solicitando regularmente a criação de um painel permanente de tais funcionários.

No ano passado, esse painel incluiu o diretor da Associação de Pilotos de GPs, Russell - o único diretor da entidade dos pilotos que está competindo atualmente.

Atualmente, os comissários de bordo da FIA são voluntários não remunerados, com suas viagens e despesas para as corridas cobertas como parte de seu trabalho.

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, manteve a posição de longa data do órgão dirigente de resistir a uma iniciativa de instalar comissários de bordo permanentes.

Ele disse que estaria aberto à criação de tal órgão, mas citou como barreira o financiamento em meio a um longo processo de treinamento de novos dirigentes.

O Motorsport.com entrou em contato com Herbert para comentar este artigo, mas ainda não teve resposta.

