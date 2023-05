F1 - Análise técnica: agora é a Red Bull que 'copia' a Aston Martin

O Red Bull RB19 de Adrian Newey introduziu um sistema de resfriamento inspirado no Aston Martin AMR23, cujo design foi feito por um de seus velhos conhecidos, Dan Fallows, que deixou o time taurino de Fórmula 1 para migrar para a equipe de Silverstone.

Ter Fallows, engenheiro de aerodinâmica e antigo braço direito de Newey, como diretor técnico da Aston Martin facilita a compreensão: a filosofia de design do AMR23 é guiada por decisões outrora já tomadas em Milton Keynes, embora alguns aspectos que evoluíram em Silverstone tenham ido muito além das soluções vistas no impressionante RB19, que domina a cena neste início da atual temporada da F1.

Red Bull RB19 Photo by: Giorgio Piola

Mesmo comparada com a da Red Bull (ilustração acima), a 'barriga' da Aston é sem dúvida a mais extrema: não se buscou apenas a exasperação do Efeito Coandă, que leva ao 'piso' inferior um fluxo de outras pressões 'aprisionado' na parte frontal acima do chassi, direcionando-o para o difusor...

Red Bull RB19: ecco le bocche dei radiatori più strette apparse a Baku Photo by: Uncredited Aston Martin AMR23, dettaglio della bocca dei radiatori molto stretta Photo by: Uncredited

Não é só isso: a Aston teve coragem de criar entradas de radiador largas, mas muito estreitas, especialmente na borda externa, onde são mais afuniladas (acima). A RBR propôs solução menos cônica para não comprometer o resfriamento do motor (foto acima e foto-destaque desta matéria).

Em Baku, a equipe técnica liderada por Pierre Waché na Red Bull forneceu um pacote aerodinâmico que foi rumo à direção do AMR23, propondo entradas de radiador mais estreitas com lábio inferior mais alto, o que é útil para aumentar o fluxo de ar sob os bicos do carro.

O objetivo, portanto, é melhorar a eficiência aerodinâmica, claro, mas sem afetar a confiabilidade da unidade de potência. E tivemos a prova disso em Miami, apenas uma semana depois. Na Red Bull, eles não se limitaram a "miniaturizar" as entradas de ar, mas também revisaram a dinâmica dos fluidos: menos fluxo de resfriamento requer mais extração de calor.

Red Bull RB19 Photo by: Giorgio Piola

Em Miami, portanto, esperávamos um RB19 com aberturas visíveis cortadas nas laterais, ou seja, na 'raiz' do capô, mas não foi o caso. Apesar da temperatura do ar na casa de 30 graus e do asfalto na casa de 46 graus, a Red Bull se permitiu uma configuração muito 'fechada' (acima) mesmo no circuito de rua da Flórida, contentando-se com uma única ventilação aberta, enquanto a Aston, ao contrário de Baku, teve que recorrer a uma ventilação muito grande na lateral, como se vê abaixo.

Aston Martin AMR23 Photo by: Giorgio Piola

Não sabemos quão diferente é a capacidade de dissipação de calor da unidade de potência do Mercedes F1 M14 E Performance em comparação com a do Honda RBPT H001, mas as diferenças visíveis parecem bastante marcantes.

Na verdade, a Red Bull tem um slot que libera o ar quente dos radiadores montados acima do turbo de 6 cilindros, na continuação da aleta do capô. Parece claro que as equipes estão trabalhando para direcionar as saídas de ar quente em áreas que menos afetam a eficiência da traseira e, em particular, da asa traseira, elemento muito importante para criar desempenho quando se abre a asa móvel.

Aston Martin AMR23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

De acordo com rumores que vazaram da Aston, os engenheiros aerodinâmicos de Fallows também estão ocupados olhando para um sidepod substancialmente 'fechado' para reduzir o arrasto do carro e melhorar a velocidade máxima, que continua sendo o aspecto mais deficitário no projeto.

Na equipe verde, que também tem o italiano Luca Furbatto no comando, há o objetivo de explorar bem as horas de túnel de vento a mais às quais o time tem direito por ter ficado em sétimo no campeonato de construtores de 2022, em função das regras desportivas da categoria máxima.

Será curioso ver o que a Aston será capaz de produzir para Ímola e Montreal na tentativa de alcançar a Red Bull, que está muito à frente, antes que o time taurino sofra os efeitos da punição que recebeu pela quebra do teto de gastos no passado. Aguardemos os próximos capítulos...

Rico Penteado conta o 'causo' que dá dimensão do 'tamanho' de Newey, 'mago' da RBR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate: F1 chata? Culpa é da Red Bull ou dos carros atuais? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music