F1: Andretti vai comprar a Alfa Romeo-Sauber, diz site; saiba mais

Em meio aos rumores sobre uma possível volta de Michael Andretti à Fórmula 1 como dono de equipe, o site Pit Lane Parley, especializado em automobilismo, dá conta de que o norte-americano vai comprar a Alfa Romeo-Sauber para ter seu time na categoria a partir de 2023.

Ainda de acordo com o Pit Lane Parley, a compra seria feita pelo ex-piloto em parceria com a Gainbridge, uma das patrocinadoras da equipe Andretti, de propriedade de Michael, na IndyCar.

Logo da Gainbridge no carro de Colton Herta na IndyCar Photo by: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

No caso, a aquisição que se daria seria a da Sauber, que opera a equipe de F1 atualmente nomeada como Alfa Romeo. Tal arranjo se deve às negociações entre a escuderia suíça e a Ferrari, que fornece motores para o time de Hinwil e também pertence à holding 'Exor', assim como a Alfa. De todo modo, nenhuma mudança está prevista para a temporada 2022, na qual a equipe seguirá com o nome atual.

Entretanto, alguns indícios dão força para os rumores de uma eventual venda da equipe. Um deles é o fato de que o fornecimento de motores do time ainda não está confirmado para o ano que vem, embora a tendência seja de manutenção das unidades da Ferrari.

Além disso, a Alfa Romeo conquistou maior 'independência' em relação à marca de Maranello em 2021. Fora a questão dos motores, a escuderia vermelha sempre teve influência na escolha do segundo piloto da Alfa, mas a situação é diferente para 2022.

Michael Andretti Photo by: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Não à toa, especula-se que a equipe possa ter unidades de potência da Mercedes no próximo campeonato caso contrate o piloto holandês Nyck de Vries, que foi campeão da Fórmula E neste temporada com a marca alemã e é apadrinhado pela montadora.

Porém, de Vries, que também foi campeão da Fórmula 2 em 2019, parece ter 'perdido espaço' na briga pela vaga de companheiro do finlandês Valtteri Bottas para 2022: segundo o jornal Marca, o favorito para assumir o assento atualmente ocupado pelo italiano Antonio Giovinazzi é Guanyu Zhou, membro da academia da Alpine e piloto da F2, da qual é vice-líder em 2021. De acordo com a publicação, o chinês levaria cerca de 185 milhões de reais de patrocínio consigo.

