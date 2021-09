A marca italiana Alfa Romeo, que opera uma equipe de Fórmula 1 com a Sauber, terá uma pintura especial para o GP da Itália, disputado no próximo domingo no autódromo de Monza, nas cercanias de Milão.

Para a prova deste fim de semana, que terá a corrida classificatória no sábado, a escuderia ítalo-suíça fará uma homenagem à Itália colocando as cores da bandeira do país no carro, chamado de C41. Veja fotos na galeria abaixo:

Pintura especial da Alfa Romeo para o GP da Itália de 2021 1 / 9 Foto de: Alfa Romeo Pintura especial da Alfa Romeo para o GP da Itália de 2021 2 / 9 Foto de: Alfa Romeo Pintura especial da Alfa Romeo para o GP da Itália de 2021 3 / 9 Foto de: Alfa Romeo Pintura especial da Alfa Romeo para o GP da Itália de 2021 4 / 9 Foto de: Alfa Romeo Pintura especial da Alfa Romeo para o GP da Itália de 2021 5 / 9 Foto de: Alfa Romeo Pintura especial da Alfa Romeo para o GP da Itália de 2021 6 / 9 Foto de: Alfa Romeo Pintura especial da Alfa Romeo para o GP da Itália de 2021 7 / 9 Foto de: Alfa Romeo Pintura especial da Alfa Romeo para o GP da Itália de 2021 8 / 9 Foto de: Alfa Romeo Pintura especial da Alfa Romeo para o GP da Itália de 2021 9 / 9 Foto de: Alfa Romeo

A novidade vem em meio a uma semana agitada nos bastidores da equipe, penúltima colocada entre os times da F1 em 2021 até o momento. No GP da Itália, a Alfa novamente não contará com o finlandês Kimi Raikkonen, que contraiu Covid-19 antes do GP da Holanda.

Assim como na etapa de Zandvoort, disputada no fim de semana passado, o campeão mundial de 2007 com a Ferrari será substituído pelo polonês Robert Kubica, que voltará a correr ao lado de Antonio Giovinazzi.

O italiano, aliás, não deve seguir na Alfa Romeo em 2022: o favorito para assumir sua vaga é Guanyu Zhou. O chinês deve ser o companheiro do finlandês Valtteri Bottas, confirmado para 2022 após ser dispensado pela Mercedes, que contará com o britânico George Russell. De todo modo, as incógnitas sobre o futuro da Alfa Romeo vão além: especula-se que a equipe seja comprada por Michael Andretti.

