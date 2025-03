Max Verstappen admitiu ter ficado surpreso ao terminar em terceiro lugar na classificação do GP da Austrália de Fórmula 1, com a Red Bull apresentando uma reviravolta após sessões de treino apagados na sexta-feira em Melbourne.

O atual tetracampeão terminou em quinto no TL1 e em sétimo no TL2, depois de ter enfrentado dificuldades com o chassi do RB21 durante as simulações de classificação, enquanto seu novo companheiro, Liam Lawson, achou o carro ainda mais difícil de guiar e ficou na parte inferior da tabela de tempos.

Durante a noite, o trabalho pareceu melhorar muito o desempenho da Red Bull: Verstappen ficou a apenas 0s081 do tempo de Oscar Piastri no TL3, ficando em terceiro lugar, e manteve essa posição na classificação, embora tenha ficado a 0s385 da pole de Lando Norris.

Refletindo sobre o quali, Verstappen explicou que ainda faltava um pouco de ritmo ao carro, mas que as mudanças de ajuste tornaram muito mais fácil colocar os pneus na janela certa para uma volta rápida.

"Tivemos um início um pouco difícil. Acho que essa nunca foi uma pista boa para nós, então demorou um pouco para entendermos como poderíamos melhorar a situação, e foi o que fizemos hoje", sugeriu Verstappen. "Estou bastante surpreso por estar sentado aqui [na coletiva de imprensa] depois de ontem! Eu me senti confiante. Senti-me bem com o carro. É claro que estava faltando um pouco de ritmo, mas, no geral, fiquei feliz com as voltas".

"Estávamos apenas tentando ajustar o equilíbrio, e o carro ganhou vida um pouco mais, em geral, não foi muito bom de guiar [na sexta] porque estava muito lento. Hoje ele estava um pouco mais rápido, mas claramente ainda não o suficiente. Mas ainda assim, estar à frente da Ferrari e da Mercedes acho que é bom para nós".

Verstappen também observou que a sensibilidade dos pneus, especialmente nas curvas de velocidade mais alta, dificultou a manutenção do ritmo durante a volta - um fenômeno mostrado na queda de performance no setor final, já que Verstappen frequentemente aparecia bem nos setores um e dois.

Ele afirmou que não espera "milagres" do ritmo de corrida da Red Bull, que foi considerado o quarto melhor do grid ao levar em conta os stints de pneus médios - embora isso tenha acontecido antes de a equipe fazer alterações na configuração do RB21.

"Não espero nenhum tipo de milagre, acho que [o ritmo de corrida] está bom. Mas acho que não está no mesmo nível [das McLarens]. Vou dar o meu melhor para ver o que acontece amanhã".

