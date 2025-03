Lewis Hamilton está preocupado com a curva de aprendizado acentuada que terá pela frente se a chuva cair durante o GP da Austrália de Fórmula 1 deste domingo. O heptacampeão disse não estar familiarizado com o carro e os protocolos da Ferrari neste tipo de situação.

Hamilton se classificou apenas na oitava posição para a corrida deste domingo. Ele dividirá a quarta fila com o companheiro de equipe, Charles Leclerc, mas terminou a mais de dois décimos do monegasco no sábado, e, agora, tem uma preocupação extra pela frente.

"Diabos, eu nunca guiei o carro no molhado", disse ele no sábado. "Não sei para quais botões vou mudar amanhã, então isso vai ser novo. Estamos usando [freios] Brembo, que eu não uso há muito, muito tempo", disse ele sobre os freios do carro. "Portanto, não sei como os Brembos se comportam no molhado, nem quais configurações teremos de usar com esse carro".

A previsão é de condições úmidas para Albert Park amanhã, com 60% de chance de chuva ao meio-dia. "Quando você se classifica em oitavo, você meio que espera que esteja molhado, mas eu só tenho três voltas para aprender a usar o carro no molhado e depois sair [para a corrida]", disse ele. "Vai ser um choque no sistema, mas vou aprender na hora e dar tudo de mim".

Hamilton também admitiu que foi um "processo lento" encontrar "confiança" na Ferrari. "Quando você tem um problema com o carro e entra nele, normalmente, quando você tem experiência, pode dizer: 'OK, é aqui que eu quero ir', mas não sei qual ferramenta usar no momento", disse ele. "Portanto, pela primeira vez, estou confiando muito nos meus engenheiros, e eles fizeram um ótimo trabalho".

Além da "mudança para o molhado", há vários itens no carro que Hamilton ainda não explorou. "Há uma tonelada de ferramentas que ainda estou descobrindo, do tipo: 'Nunca experimentei isso, o que isso faz?". A sensação geral da Ferrari também é "muito diferente" da Mercedes que ele dirigiu nos últimos 12 anos.

"A frenagem e o equilíbrio nas curvas são muito diferentes dos que eu tinha [na Mercedes]", explicou. "A mudança no equilíbrio mecânico é muito, muito diferente... e o equilíbrio em alta velocidade e o equilíbrio em baixa velocidade são bastante diferentes".

No entanto, Hamilton disse que viu "melhorias a cada volta, sessão após sessão" durante todo o fim de semana, mesmo estando consistentemente atrás de Leclerc.

"Durante todo o fim de semana, fiquei atrás de Charles, que estava no controle desde o início, desde o momento em que saiu", disse o sete vezes campeão mundial. "Ele sabia o que o carro fazia, mas eu estava me preparando para isso durante o fim de semana e acho que fiquei muito mais perto disso no final".

