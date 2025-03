Há três cenários de estratégia possíveis para o GP da Austrália de Fórmula 1, mas todos eles dependem de como e quando a chuva prevista chegará à pista de Albert Park no domingo.

No cenário um, que pressupõe que a chuva não cairá, apesar de ter sido o assunto do evento até agora em Melbourne, uma corrida simples com uma única parada se torna a estratégia mais provável. Isso se deve ao fato de que a pista permaneceria altamente emborrachada e os novos compostos da Pirelli para esta temporada supostamente têm menos grãos em comparação com os usados em 2024.

O pneu macio C5 em uso aqui ainda está granulando no exigente traçado com sua superfície de pista lisa, mas esse composto é considerado um pneu de corrida improvável se a pista permanecer seca.

Com o forte desempenho do pneu duro C3 até o momento, que oferece aderência semelhante à dos médios e boa durabilidade em comparação com o C4, detestado pelos pilotos nos testes, as equipes da frente fariam, nesse cenário, o primeiro stint mais curto com os médios antes de mudar para o pneu de paredes brancas para chegar à bandeirada.

Com os duros, George Russell, da Mercedes, basicamente igualou as médias de simulação de corrida do TL2 de Lando Norris, enquanto com os médios a McLaren tinha 0,2s por volta de vantagem sobre a Ferrari e 0,3s sobre a Red Bull (que ainda estava lutando com o equilíbrio do carro).

Na parte de baixo do grid, se as coisas continuarem secas, valeria a pena algumas equipes inverterem essa parada única e largarem primeiro com os carros difíceis, com o objetivo de ganhar com um safety car no meio da corrida, o que é muito provável nessa pista de alta velocidade.

Se chover durante a noite e o circuito secar o suficiente antes da largada, é muito mais provável que haja duas paradas - novamente com os líderes começando com os pneus médios e depois usando dois conjuntos de pneus duros ao longo das 58 voltas.

Isso ocorre porque as condições da pista verde aumentariam o fator de granulação, embora a Pirelli considere que, nesse caso específico, ainda há pouco a escolher entre a estratégia de uma ou duas paradas.

Esse fator específico provavelmente incentivaria algumas equipes a tentar uma abordagem diferente da de seus rivais.

O terceiro cenário, no entanto, parece ser o mais provável - que de fato chova muito durante a noite e no domingo, e a largada seja feita com os intermediários, se estiver seco o suficiente para isso, ou atrás do safety car com pneus de chuva.

Se chover o suficiente para os intermediários, mas depois secar, as equipes provavelmente mudarão para os pneus duros quando possível na linha seca e tentarão chegar ao final sem parar novamente. Isso sugere que as equipes desejariam que seus pilotos desgastassem os intermediários até o estado quase escorregadio antes de fazer a troca para evitar serem pegos de surpresa com a pista secando.

Se a chuva diminuir mais tarde, seria mais lógico que as equipes passassem para os médios ou até mesmo para os macios se o final estiver à vista nesse estágio teórico.

Se chover durante todo o tempo, as equipes terão que usar conjuntos novos de compostos úmidos, dependendo da intensidade da chuva.

Outro fator intrigante sobre a possibilidade de a primeira corrida de 2025 ser no molhado é que nem todas as equipes testaram o novo composto extremo para molhado.

Esse composto apresenta um padrão de banda de rodagem alterado em relação à versão anterior, com o objetivo de reduzir o superaquecimento e ter uma janela de operação mais ampla, o que significa que seu desempenho é mais parecido com o do inter.

O ideal é que esse novo pneu elimine o péssimo espetáculo das largadas com safety car em pista molhada nos últimos anos, seguidas de pilotos que fazem pits assim que a corrida é permitida para usar os inter mais rápidos.

