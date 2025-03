Carlos Sainz está "muito orgulhoso" da Williams depois que ele e seu novo companheiro de equipe, Alex Albon, ficaram entre os 10 primeiros no treino classificatório para o GP da Austrália de Fórmula 1, afirmando que este resultado "definitivamente" justifica ter assinado com a equipe de Grove para a temporada 2025.

Depois de ser substituído por Lewis Hamilton na Ferrari, Sainz decidiu assinar com a Williams devido à visão do chefe da equipe, James Vowles. Ter um desempenho tão forte na classificação logo de cara em 2025 mostra os ganhos que a equipe de Grove obteve durante a intertemporada.

Sainz também acha que a largada entre os 10 primeiros justifica sua decisão de mudar para a Williams. Ele explicou à Sky Sports F1 após a classificação:

"Sim, estou muito feliz, muito orgulhoso de toda a equipe, da maneira como conseguimos progredir durante o inverno e montar um carro que nos permite estar no Q3 pela primeira vez em muitos anos com os dois carros. Eu acho isso ótimo".

"E só pode melhorar, porque tenho muito mais potencial, sabe, para desbloquear assim que eu entender como extrair tempo de volta no Q3. Eu estava muito forte nos testes do fim de semana, mas, claramente, quando chegou a hora do Q3, eu não sabia onde encontrar o tempo de volta e cometi alguns erros, e agora preciso construir isso para mim".

Carlos Sainz, Williams Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Quando perguntado se ele se sente justificado por ter escolhido a Williams depois de ter sido substituído na Ferrari pelo heptacampeão Lewis Hamilton, Sainz explicou:

"Sim, definitivamente. Talvez seja o destino, e agora é uma questão de trabalhar duro porque vejo muito potencial nesta equipe. Ainda há muito potencial a ser liberado por mim mesmo com uma equipe com total apoio e maquinário completo trabalhando nos lugares certos, e sinto que estamos no caminho certo".

Ao falar com a mídia, incluindo o Motorsport.com, Sainz admitiu que espera uma curva de aprendizado acentuada amanhã se chover, como está previsto.

"Será minha primeira vez no carro da Williams no molhado, e será em uma corrida, portanto, será uma curva de aprendizado acentuada. Mas não só para mim, todos os que mudaram de equipe, todos os que são um pouco mais novos, você pode ver que todos estão um pouco atrás na classificação, sabe, porque você está sempre um passo atrás".

"Quando você conhece um carro muito bem, sempre pode estar um passo à frente e essa é a diferença entre estar um ou dois décimos à frente ou um ou dois décimos atrás. Sinto que isso é apenas o começo. Vou me aperfeiçoar nisso e continuar melhorando. Uma curva de aprendizado enorme para mim e uma margem de melhoria".

