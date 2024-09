O banco Santander assinou um acordo plurianual com a Fórmula 1, que começará no início de 2025, após o término do contrato de patrocínio do banco espanhol com a Ferrari.

Na semana passada, foi anunciado que a Scuderia e o Santander encerrariam a parceria no final do ano, com o UniCredit sendo confirmado como patrocinador da equipe italiana no futuro.

Envolvido na F1 desde 2006, patrocinando em diferentes momentos McLaren, Ferrari e o GP da Inglaterra, o novo acordo como parceiro bancário oficial de varejo é um estreitamento dos laços do Santander com a F1.

Stoffel Vandoorne, McLaren, Marc Gene, Ferrari, Jenson Button, McLaren e Natalie Pinkham, Sky TV, as motos do Santander Foto de: Sutton Images

Também foi confirmado no comunicado à imprensa anunciando a nova parceria que "os logotipos do banco aparecerão na sinalização das pistas em vários GPs ao longo da temporada, que ocorrerão nos principais mercados do Santander: nos EUA, no Brasil, no México, na Espanha e no Reino Unido, entre outros. O banco também fornecerá aos fãs da Fórmula 1 conteúdo e ativações exclusivas durante toda a parceria".

Falando sobre o acordo, o presidente e CEO da F1, Stefano Domenicali, disse: "Estou muito feliz que o Santander, uma marca global incrível, esteja se tornando um parceiro oficial da Fórmula 1".

"O Santander tem uma história de orgulho em nosso esporte, e eles conhecem a enorme plataforma que podemos fornecer para ampliar sua história para clientes em todo o mundo".

Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, o restante da equipe na largada Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Embora tenha se tornado um banco global, as raízes do Santander estão no norte da Espanha e entende-se que a empresa patrocinaria corridas em Madri e Barcelona, caso ambas fossem incluídas no calendário da F1 de 2026.

Este ano marca o fim do acordo de patrocínio de três temporadas do Santander com a Ferrari. O banco espanhol também foi parceiro da equipe italiana de 2010 a 2017.

DUDU PAPO RETO: ORDENS na McLAREN, Bortoleto-Audi, AFETO de Verstappen, DECEPÇÃO rumo à F1 e RUBINHO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!