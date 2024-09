Na Fórmula 1, as equipes precisam somar o máximo de pontos possíveis para conseguir uma melhor classificação no mundial de construtores e embolsar uma quantidade ainda mais alta de dinheiro. Para isso acontecer, a dupla de pilotos precisa estar em sintonia.

Em 2024, os esquadrões têm vivido situações diferentes em relação aos line-ups. Entre as dez equipes, apenas três apresentam equiparidade na porcentagem de pontos conquistados, sendo elas McLaren, Ferrari e Mercedes. No restante, um piloto 'carrega nas costas' os números de tentos somados.

Diferentemente do esperado, Max Verstappen não lidera essa lista. O nº 1 vem de uma equipe que compete no meio-fundo do grid: Alex Albon. Dos 6 pontos conquistados pela Williams no ano, todos foram conquistados por Albon.

Alex Albon, Williams FW46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Em segundo lugar aparece o alemão Nico Hulkenberg. Na sétima colocação no mundial de construtores, a Haas soma 28 pontos, sendo que 78% deles vieram de Hulkenberg. O terceiro lugar é marcado por um empate entre Max Verstappen e Fernando Alonso.

A Red Bull lidera a tabela com 446 tentos conquistados em 2024, 68% deles foram providos pelo tricampeão mundial. O que também acontece na Aston Martin, dos 74 pontos feitos nas etapas até aqui, 68% estão na conta do espanhol.

Pole Man Max Verstappen, Red Bull Racing, and Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Equiparidades

Como dito anteriormente, McLaren, Ferrari e Mercedes apresentam uma dupla de pilotos bastante sólidas, chegando a quase 50/50 em relação aos pontos. No time papaia, 55% dos 438 tentos conquistados foram por parte de Lando Norris, enquanto Oscar Piastri representa os outros 45%.

Na escuderia italiana, Charles Leclerc soma 53% e 47% são da parte de Carlos Sainz nos 407 pontos. E na Mercedes, Lewis Hamilton foi responsável por 56% dos 292 tentos do time de Brackley - Russell soma 44%.

Restante

Alpine - 13 pontos

Pierre Gasly: 62%

Esteban Ocon: 22%

Racing Bulls - 34 pontos

Yuki Tsunoda: 65%

Daniel Ricciardo: 35%

Sauber - 0 pontos

DUDU PAPO RETO: ORDENS na McLAREN, Bortoleto-Audi, AFETO de Verstappen, DECEPÇÃO rumo à F1 e RUBINHO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!