A incrível gestão de pneus de Charles Leclerc foi fundamental para a vitória da Ferrari no GP da Itália da Fórmula 1. Mas em um dia em que a McLaren ficou lamentando a oportunidade perdida de garantir um 1-2, as diferenças no desempenho do carro também tiveram um papel importante no que aconteceu.

O nervosismo da McLaren em conseguir fazer uma única parada com seu MCL38 contrastava com a confiança da Ferrari que seu SF-24 atualizado duraria até o fim.

E, depois de uma série de eventos em que a Ferrari vinha enfrentando dificuldades com seu assoalho, ela parece ter redescoberto alguma esperança em seu pacote de atualizações, já que uma série de desenvolvimentos - pequenos e grandes - ajudou a unir os avanços.

Algumas das alterações feitas para Monza foram específicas para o circuito histórico, mas outras parecem ser claramente um remédio para as ineficiências que o carro apresentou desde que teve problemas com o assoalho, devido à atualização do GP da Espanha.

Embora alguns ajustes possam até parecer inconsequentes, é importante entender que as equipes agora estão tendo que aproveitar até a ultima gota quando se trata de melhorias - portanto, cada pequeno ganho é importante.

Na verdade, algumas das alterações de detalhes menores são mais importantes, pois ajudam a otimizar o pacote como um todo e a desbloquear o desempenho latente que as alterações mencionadas anteriormente não exploraram totalmente por conta própria.

Comparação entre a haste do espelho e o compartimento da câmera da Ferrari SF-24 Foto de: Não creditado

Uma mudança aparentemente positiva foi a posição dos compartimentos da câmera na lateral do bico. No entanto, devido ao seu tamanho e localização, elas têm uma influência substancial no fluxo de ar que passa por elas. Isso faz com que elas possam trabalhar em conjunto com as carenagens da suspensão para melhorar o fluxo a jusante.

Nesse caso, a Ferrari moveu os compartimentos da câmera mais para baixo na carroceria do bico, de modo que eles ficam menos alinhados com os elementos superiores da suspensão (seta verde, inserção antiga para comparação).

Outro pequeno ajuste feito no SF-24 foi o formato e o comprimento da haste do espelho externo.

Agora, esse é um componente muito fino que, em vez de atuar como uma superfície de apoio para ajustar o fluxo de ar sobre a superfície superior do sidepod, agora tem um efeito acentuadamente mínimo.

O próprio sidepod também foi otimizado, com alterações feitas na carroceria para aumentar o tamanho do rebaixo e ajustar a altura e a profundidade da linha da cintura.

No entanto, a maior mudança feita no carro foi no assoalho, pois a equipe abordou vários aspectos diferentes para criar uma janela de operação mais ampla e melhorar a consistência em várias condições.

Isso inclui uma mudança na distribuição e no design do assoalho em toda a sua extensão, o que também exigiu que a borda dianteira do assoalho fosse ajustada como consequência.

A seção dianteira da borda da asa também foi levemente ajustada em termos de curvatura para levar em conta um recorte que agora está presente na seção média (seta vermelha, imagem principal).

Enquanto isso, os suportes de metal entre a borda da asa e a borda do assoalho também foram revisados, não apenas na posição, mas também, em partes, de algumas de suas características, talvez como um meio de oferecer mais flexão em determinadas condições.

Difusor da Ferrari SF-24 Foto de: Não creditado

No entanto, todas essas alterações seriam inúteis se o difusor não fosse capaz de aproveitá-las. Portanto, não é surpresa que outras mudanças tenham sido feitas aqui, com a seção da cauda de barco visivelmente diferente do design anterior.

Agora, ela apresenta uma seção triangulada na parte mais baixa do assoalho, antes que uma parte mais curvilínea tome espaço e à medida que a superfície se expande lateralmente, sendo que muitas superfícies também foram refeitas.

Ferrari SF-24 rear wing, Italian GP Photo by: Giorgio Piola Ferrari SF-24 rear wing, Belgian GP Photo by: Giorgio Piola

A Ferrari também optou por trabalhar em algumas atualizações específicas do circuito para o GP da Itália, incluindo uma nova asa traseira, que agora está dentro da mesma arquitetura familiar das asas de 2024, em vez de simplesmente voltar à solução do ano anterior.

A nova asa utiliza a mesma seção de ponta semi-destacada que a asa usada ao longo desta temporada e pode ser vista na que foi usada em Spa (à direita), embora a nova versão tenha um perfil mais arredondado na seção da ponta.

Enquanto isso, a equipe também revisou o design do mainplane e das aletas superiores para otimizá-las melhor para as características de Monza. Isso inclui um mainplane muito mais plano, enquanto os dois elementos ocupam muito menos espaço na região da caixa permitida.

DUDU PAPO RETO: ORDENS na McLAREN, Bortoleto-Audi, AFETO de Verstappen, DECEPÇÃO rumo à F1 e RUBINHO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!