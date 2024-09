Como antecipado pelo Motorsport.com semana passada, quando a reportagem noticiou a tendência de retorno da Fórmula 1 ao Grupo Globo em 2025, a categoria de fato vai encaminhando a volta à empresa de mídia carioca no próximo ano. E nesta terça-feira, após GP da Itália vencido pelo ferrarista Charles Leclerc em Monza, surgiu a notícia de que a Band, atual detentora dos direitos de transmissão e 'casa' da F1 na TV brasileira desde 2021, vive crise nos bastidores relativa à cobertura do fim da temporada 2024.

Isso porque, segundo o Notícias da TV, a emissora paulista correria o risco de 'perder' a transmissão do resto do atual campeonato pois o Grupo Bandeirantes não estaria pagando à Liberty Media, dona da F1, alguns valores correspondentes aos direitos de TV de 2024. O Motorsport.com procurou a Band para repercutir a matéria do jornalista Daniel Castro, mas não teve retorno -- o espaço segue aberto. De todo modo, o Motorsport.com apurou junto à F1 que a categoria não sairá do canal de São Paulo neste ano.

Procurada na esteira do GP da Itália, a F1 se manifestou oficialmente na madrugada desta quarta-feira: "Não há planos da F1 ou da Band para cessar as transmissões no Brasil pelo restante deste ano. Estamos atualmente em várias discussões sobre os direitos de 2025". Reservadamente, fontes do mercado também haviam indicado à reportagem que seria pouco provável o encerramento da cobertura antes do final da temporada.

Volta à Globo?

O retorno da F1 à emissora do Rio de Janeiro era inesperado pelo fato de o Grupo Bandeirantes ainda ter um contrato com a Liberty até o fim de 2025, como a emissora paulista vem destacando oficialmente, mas a volta da elite global do esporte a motor à Globo já é dada como realidade por vários interlocutores.

A Band 'recebeu' a F1 após quatro décadas da competição na Globo, e, após um primeiro ano com grandes resultados, 'puxados' pela batalha épica entre Max Verstappen e Lewis Hamilton pelo título mundial, a competitividade não foi a mesma nas temporadas seguintes.

O Motorsport.com soube das dificuldades no pagamento à F1 pela Band após o canal ver um de seus parceiros comerciais não honrar compromissos de patrocínio acordados para exposição de marca nas transmissões. Com tais problemas no pagamento, players negociaram com a F1, especialmente a Globo.

A reportagem também apurou que a companhia carioca pretende transmitir boa parte da temporada 2025 na TV Globo e, quando houver conflito entre F1 outras atrações de televisão aberta, fazer uma cobertura extensa da categoria máxima do automobilismo mundial no SporTV, seu canal 'a cabo'. Além disso, fala-se que o streaming Globoplay deve oferecer um pacote de assinatura incluindo o F1 TV, serviço on demand cuja opção 'Pro' dá a opção de ver os GPs da elite global do esporte a motor ao vivo.

