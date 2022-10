Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen conquistou no último domingo o bicampeonato mundial da Fórmula 1, após triunfar no tumultuado GP do Japão, em Suzuka. O holandês que chegou à categoria com apenas 17 vem nas últimas duas temporadas traduzindo em resultados o talento que era apontado como detentor desde à época do kart.

Mas, como está Verstappen perante a todos aqueles que conseguiram ao menos dois títulos da F1?

Até hoje, 17 pilotos conquistaram a glória máxima da F1 por mais de uma vez, com Verstappen sendo o sétimo bicampeão, ficando ao lado de nomes como Fernando Alonso, Mika Hakkinen, Emerson Fittipaldi, Graham Hill, Jim Clark e Alberto Ascari.

Verstappen é o terceiro mais jovem a conseguir o bi, perdendo apenas para Sebastian Vettel e Fernando Alonso, com o alemão ostentando o recorde.

Ao mesmo tempo, ao final da atual temporada, Verstappen será o piloto que mais corridas precisou para tal conquista, 164 GPs, contra 148 de Lewis Hamilton. Vale lembrar que as últimas gerações se beneficiam com temporadas mais robustas.

Um recorde que pode ser quebrado até o final do ano é o de número de vitórias na carreira ao conquistar o bicampeonato. Atualmente, Verstappen tem 32, contra as 33 de Hamilton quando se consagrou em 2014.

Veja quadro comparativo entre todos aqueles que conquistaram ao menos dois títulos da F1

Piloto Idade do bi Corridas até conseguir bi Vitórias quando conseguiu bi Nº de temporadas para chegar ao bi Destino Fernando Alonso 24 87 15 5 Bicampeão Mika Hakkinen 30 128 14 9 Bicampeão Emerson Fittipaldi 27 57 12 5 Bicampeão Graham Hill 39 103 13 11 Bicampeão Jim Clark 29 52 19 6 Bicampeão Alberto Ascari 34 26 13 4 Bicampeão Ayrton Senna 30 110 26 7 Tricampeão Nelson Piquet 30 78 10 6 Tricampeão Niki Lauda 28 84 15 7 Tricampeão Jackie Stewart 32 74 18 7 Tricampeão Jack Brabham 34 32 7 6 Tricampeão Sebastian Vettel 23 81 21 5 Tetracampeão Alain Prost 31 105 25 7 Tetracampeão Juan Manuel Fangio 43 29 12 4 Pentacampeão Lewis Hamilton 29 148 33 8 Heptacampeão Michael Schumacher 26 69 19 5 Heptacampeão Max Verstappen 25 164* 32** 8 ? * contando todas as corridas de 2022 ** vitórias até o GP do Japão

