F1: Prost vê crise iminente na Red Bull

A situação na Red Bull, aparentemente, pode não ser somente um 'mar de rosas' como parece ser. Na visão do tetracampeão mundial de Fórmula 1, Alain Prost, o fato do mexicano Sergio Pérez estar se 'impondo' cada vez mais dentro da equipe pode ter colocado 'fogo' em um pavio muito curto.

A equipe de Milton Keynes, assim como em 2022 também montou um carro muito forte para 2023. Até agora, o time de Christian Horner venceu as três etapa disputadas (Bahrein, Arábia Saudita e Austrália). Mesmo com as coisas não dando certo sempre na classificação, durante o GP de domingo, os pilotos encontram uma forma de contornar a situação.

Na Arábia Saudita, Max Verstappen acabou fora no Q2 e precisou largar de 15º, na corrida, chegou em segundo. Pérez cometeu um erro no Q1 de Melbourne e começou a prova do pitlane. O resultado final foi um P5.

O campeão mundial francês, Alain Prost, escreveu em seu artigo para o L'Equipe que a Red Bull usou por muito tempo o chamado sistema de um piloto, ou seja, a equipe girou em torno de Verstappen por anos. Segundo Prost, as primeiras rachaduras estão aparecendo neste formato pela primeira vez.

"De qualquer forma, eles já estão mostrando os primeiros sinais da crise. O sistema de um piloto em torno de Max Verstappen, que funcionou tão bem até agora, começou a tossir. Totalmente integrado à equipe, Sergio Pérez percebeu que também pode vencer e não parece que sempre poderá se comprometer”, escreve o tetracampeão no artigo.

GIAFFONE opina: Verstappen não quer ter amigos e lembra Alonso, RBR vai 'liberar' Pérez

