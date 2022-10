Carregar reprodutor de áudio

As esperanças da Porsche de entrar na Fórmula 1 em 2026 ainda não estão mortas, sendo sugere a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), apesar do colapso do acordo da montadora alemã com a Red Bull.

Com o Grupo Volkswagen interessada em ter duas marcas na F1 no início da nova era de motores, a Porsche parecia próxima de fechar um acordo com a Red Bull, enquanto a Audi faria a aquisição da Sauber.

Porém, mesmo com as negociações da Porsche atingindo estágios avançados, chegando ao ponto da montadora buscar autorização de autoridades competentes para fechar o acordo com a Red Bull, as coisas foram por água abaixo após a pausa de verão.

A Red Bull ficou preocupada com a possível perda de sua independência, um dos pontos fortes de seu programa na F1, caso a Porsche tornasse uma acionista na equipe. Falando após o fim das negociações, Christian Horner deixou claro que haviam diferenças importantes nas visões para o futuro.

"A Porsche é uma grande marca, mas nossos DNAs são bem diferentes. Durante as discussões, ficou claro que havia um não-alinhamento estratégico. A Red Bull sempre demonstrou sua capacidade na F1. E, obviamente, como uma equipe independente e agora produtora de motores, mal podemos esperar para competir contra as outras montadoras com o motor além do chassi".

O colapso da parceria com a Red Bull, apenas algumas semanas depois da Audi confirmar sua entrada na F1, parece ter deixado a Porsche com poucas opções. Em setembro, a montadora chegou a indicar que as portas estavam abertas para um futuro na F1, mas sem oferecer mais informações.

"A premissa sempre foi de uma parceria baseada em pé de igualdade, que incluiria não apenas uma parceria de motores, mas também na equipe", disse a montadora em um comunicado. "Isso não foi atingido. Com as mudanças no regulamento finalizadas, a categoria segue sendo um ambiente atrativo para a Porsche, e seguiremos monitorando".

E parece que a Porsche está ativamente olhando suas opções, com a FIA sugerindo que há conversas. Em uma nota que a Federação enviou após a reunião do Conselho Mundial na quarta, disse: "Em Spa-Francorchamps, em agosto, a Audi anunciou sua entrada na Fórmula 1 a partir de 2026 como fornecedora de motores".

"Esse anúncio foi um endosso do trabalho duro de todos os envolvidos para desenvolver esse regulamento. Ainda notamos que a Porsche segue em discussões com equipes da Fórmula 1".

Mas a FIA não deu indicações sobre quais equipes seriam essas, mas as candidatas mais óbvias seriam a Williams ou mesmo uma potencial nova entrada como a Andretti.

A Andretti já deixou claro seu interesse de entrar na F1, mas segue enfrentando resistência de outras equipes sobre as potenciais implicações comerciais de se ter uma 11ª equipe no grid. A inclusão de uma montadora como a Porsche pode convencer os céticos dos benefícios em se ter a marca ali.

Já a Williams tem um acordo de motores com a Mercedes até o fim de 2025, mas as opções estão abertas para depois. A equipe já teve seu nome ligado à Renault, que busca uma cliente, mas pode ter um óbvio interesse em um acordo com a Porsche.

