O GP de Mônaco de Fórmula 1 deste domingo viu um grande acidente logo na primeira volta, envolvendo Sergio Pérez e a dupla da Haas, Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg. Além disso, a vitória de Charles Leclerc também marcou o fim do jejum do piloto da casa, que nunca havia vencido no local.

Confira como ficou a corrida após a bandeira quadriculada ser agitada.

Tudo do GP de MÔNACO de F1 | JULIO CAMPOS e FELIPE MOTTA comentam

