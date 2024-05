O GP de Mônaco de Fórmula 1 trouxe a primeira vitória de Charles Leclerc em casa e, mais do que isso, o fez se aproximar de Max Verstappen na tabela do campeonato, já que o holandês não conseguiu sequer chegar ao pódio, na sexta posição, o que significa que 'apenas' 31 pontos o separam.

Mas a prova no Principado também agitou os competidores que não brigam pelo campeonato, confira a tabela.

No campeonato de construtores, a diferença é menor ainda.

POSIÇÃO EQUIPES PONTOS 1 Red Bull Racing 276 44 43 10 44 54 44 29 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Ferrari 252 27 22 44 27 31 36 25 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 McLaren 184 12 16 27 14 27 28 30 30 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Mercedes 96 16 10 - 8 18 12 15 17 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Aston Martin Racing 44 3 10 12 8 7 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 RB 24 - - 6 1 - 12 1 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 Haas F1 Team 7 - 1 3 - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Alpine 2 - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Williams 2 - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Sauber - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tudo do GP de MÔNACO de F1 | JULIO CAMPOS e FELIPE MOTTA comentam

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

A McLaren já passou a Ferrari, sendo a segunda melhor da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!