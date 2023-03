Carregar reprodutor de áudio

A FIA esclareceu as regras sobre os pilotos de Fórmula 1 cruzando as linhas de saída do pitlane, em resposta à controvérsia que cercou Max Verstappen no GP de Mônaco no ano passado.

Após o terceiro lugar de Verstappen em Monte Carlo, enquanto Sergio Pérez, companheiro de equipe da Red Bull, triunfou, ambos os pilotos se viram sujeitos a um protesto da Ferrari sobre atravessar a linha de saída do pit.

Durante troca de pneus, ambos foram observados a partir de câmeras onboard, passando pela linha amarela de saída do pitlane que os pilotos não podem atravessar.

Após as queixas da Ferrari, os comissários da FIA investigaram o assunto após a corrida e acabaram decidindo que nenhum piloto havia cometido uma irregularidade.

Embora tenha sido rapidamente estabelecido que Pérez não havia tocado a linha, Verstappen estava nela o tempo todo.

A decisão de inocentar Verstappen foi por causa de uma mudança de redação no código esportivo internacional da FIA para 2022 que estipulou que um piloto "não deve cruzar" a linha.

Os comissários disseram na época: "Nesse caso, o carro não cruzou a linha - para fazer isso, precisaria ter uma roda cheia à esquerda da linha amarela".

A interpretação da FIA sobre o que ‘cruzou’ a linha significava desencadeou um pouco de desconforto entre os pilotos, pois isso efetivamente lhes deu sinal verde para agora ficar sobre a linha se necessário, para defender as posições. Isso teria possíveis implicações graves de segurança.

Em uma tentativa de melhorar a situação, a FIA realizou discussões e agora arrumou a redação de seu código esportivo internacional relacionado ao assunto.

Essas revisões foram aprovadas pelo World Motor Sport Council nesta semana e foram comunicadas a equipes e pilotos antes do GP do Bahrain.

A nova redação foi adicionada ao apêndice relevante do ISC para deixar claro que o limite para cruzar a linha agora é julgado com base na borda externa do pneu.

A FIA afirma: "Para evitar dúvidas, ‘cruzar a linha’ significa que o exterior de qualquer pneu não deve ir além da parte de fora da linha relevante pintada na pista".

A atualização também foi adicionada às regras sobre entrada do pitlane, que os pilotos também não têm permissão para atravessar.

Para enfatizar ainda mais o que é considerado aceitável, o diretor de corrida da F1, Niels Wittich, enviou um desenho em suas notas de evento antes da corrida no Bahrein para ilustrar onde estão os novos limites. Isso pode ser visto abaixo.

Wheel pitlane exit lines limit Photo by: FIA

Drive To Survive: erros e acertos da 5ª temporada da série da F1. Cadê Interlagos e Vettel?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: Ferrari renovada, Mercedes melhor e Red Bull bem? Que F1 teremos em 2023? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music