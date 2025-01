Após sofrer duras críticas ao longo do ano passado, na Fórmula 1 e em outras importantes categorias, sob acusação de uma atuação amadora, a Federação Internacional de Automobilismo resolveu agir, afirmando que a criação de seu novo departamento de comissários tornará o órgão regulador "mais profissional" no futuro.

Em setembro do ano passado, a FIA anunciou que introduziria um novo departamento para ajudar o órgão regulador a treinar fiscais e comissários em todas as suas atividades de automobilismo sancionadas.

O departamento, chefiado pelo experiente comissário Matteo Perini, que foi nomeado Gerente de Comissários Esportivos da FIA, foi encarregado de fornecer treinamento para a próxima geração de comissários, e garantir que haja um maior número de talentos com os quais a FIA possa trabalhar, já que a FIA reconhece que não tem tantos comissários, diretores de corrida e outros oficiais em treinamento quanto o desejado.

De acordo com o diretor de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, o departamento também levará a um "corpo mais profissional" no futuro, em vez de depender predominantemente de voluntários, o que proporcionará mais espaço para analisar questões fora dos finais de semana de corrida.

Ter comissários dedicados disponíveis em tempo integral ou até mesmo em meio período significaria ter mais tempo para analisar e avaliar as decisões tomadas durante o fim de semana da corrida ou agilizar determinados procedimentos, como solicitações de direito de revisão.

"Provavelmente está ficando um pouco injusto depender apenas das pessoas que fazem isso de bom coração, e é isso que temos agora", disse Tombazis ao Motorsport.com. "Queremos adotar uma entidade mais profissional no futuro. Isso não significa excluir os voluntários, mas sim ter um órgão que possa passar a manhã de segunda-feira após uma corrida analisando cada decisão, certificando-se de que foi tomada corretamente, vendo o que pode ser melhorado, etc".

Nikolas Tombazis, diretor de assuntos técnicos de monopostos da FIA Foto de: Mark Sutton

"Isso será combinado com um centro remoto mais poderoso, onde haverá mais monitoramento de uma série de infrações, e tudo isso será interligado. Esse é o objetivo geral. No final das contas, [o departamento] terá um grupo mais amplo de pessoas disponíveis para fazer isso e proporcionará mais tempo para analisar tudo e assim por diante. Só para deixar claro, isso sem tirar nada do grupo que temos agora, que é muito experiente e está servindo há 20 anos".

Tombazis disse que a análise mostrou que as decisões dos comissários da F1 são, em geral, mais consistentes do que se dizia, mas disse que o órgão precisa aumentar o número de comissários em seu grupo para garantir um suprimento constante da próxima geração.

"Já existe um programa de comissários de alto desempenho e um programa de diretores de corrida, que está em andamento há alguns anos", explicou ele. "Cerca de 30 pessoas de diferentes regiões foram selecionadas por autoridades esportivas nacionais, patrocinadas por certas pessoas e ajudadas no programa. Essas pessoas avançam na escada e, em última análise, podem acabar na F1, nos ralis ou na F-E no futuro. Portanto, acho que isso está acontecendo razoavelmente bem há vários anos".

"Dito isso, há também a sensação de que é preciso ir ainda mais longe. Deve ser um departamento adequado que conduza essas questões. Sentimos que na F1 recebemos muitos comentários sobre a consistência dos comissários. Gostaria de acrescentar que também foi feita uma análise, inclusive pelas equipes, que indicou que os comissários são realmente bastante consistentes".

"No entanto, eles são pessoas que definitivamente têm um grande nível de conhecimento, mas não temos tantos quanto gostaríamos disponíveis ou treinados".

