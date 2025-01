A FIA adicionou explicações e novas punições ao seu livro de regras da Fórmula 1 sobre o uso de palavrões em transmissão oficiais do esporte. Mohammed Ben Sulayem e sua 'cúpula' decidiu ser ainda mais rígida com os transgressores, algo que não deixou os pilotos nada felizes, segundo o De Telegraaf.

As novas regras preveem multas mais pesadas para o competidor que não seguir as diretrizes de má conduta, além da suspensão da superlicença por um mês e a possibilidade de perder pontos no campeonato.

De acordo com o jornal holandês, a nova lista de sanções foi assunto no grupo de aplicativo dos pilotos. A reação vem depois que os competidores se revoltaram no fim da temporada de 2024, dizendo que a FIA estava indo "longe demais" ao tentar controlá-los de todas as maneiras.

O GPDA, liderado por George Russell, se manifestou, em nome de todos os pilotos, para pedir explicações à FIA. No entanto, nunca houve uma resposta pública sobre. Na verdade, ao Motorsport.com, Ben Sulayem chegou a dizer que esse não era um assunto que os competidores deveriam "se meter".

O De Telegraaf ressalta o nome de Max Verstappen como um dos menos satisfeitos com a decisão da FIA. Importante lembrar que o piloto foi 'condenado' ao serviço comunitário após usar um palavrão durante uma coletiva de imprensa no GP de Singapura.

O tetracampeão já havia deixado claro que não concordava com o posicionamento e recorreu ao seu direito de ficar em silêncio durante outros eventos oficiais, criando a sua própria coletiva extra oficial naquela etapa.

À época, o holandês deixou claro que as decisões de Ben Sulayem "afetavam seu futuro na F1" e tiravam a "diversão" do esporte, dando a entender que, caso a ideia seguisse ganhando força, ele poderia perder seu interesse de continuar na categoria.

Para o jornal, a aposentadoria antecipada de Verstappen se torna cada vez mais real. Apesar de ter um contrato até 2028 com a Red Bull, o piloto já deixou explícito que não planeja ficar muitos anos na F1 e as novas mudanças podem afetar ainda mais sua decisão.

