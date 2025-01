F1: 'Febre Hamilton' já se espalhou em toda fábrica da Ferrari

Lewis Hamilton precisou de apenas um dia para conquistar fortes emoções entre os torcedores da Ferrari. Depois de aparecer pela primeira vez para fazer seu teste com a equipe de Fórmula 1, o britânico já se tornou um dos favoritos.

O heptacampeão, como diria os fãs que aguardavam ansiosamente ao redor do Circuito de Fiorano, "iluminou" o dia que parecia ser apenas muito frio e chuvoso. Lewis não se negou ao primeiro abraço caloroso de muitos daqueles que até ontem o viam como adversário ou inimigo e agora estão prontos para apoiá-lo porque ele pode ser o campeão que trará a Ferrari de volta ao campeonato mundial.

O último dos 16 títulos de pilotos foi em 2007, com Kimi Raikkonen, e o título de construtores foi em 2008. Dezoito anos, uma eternidade para a F1 que corre rápido, muito rápido.

Outros pilotos que já eram campeões mundiais, como Fernando Alonso e Sebastian Vettel, tentaram pegar o fio do arco-íris, mas não conseguiram. Eles chegaram com grandes honras, mas depois o entusiasmo se esvaiu.

Frederic Vasseur e Lewis Hamilton em Fiorano, no primeiro dia do inglês como Ferrarista Foto de: Ferrari

Será a mesma coisa para Hamilton? Ele entra em Maranello com 40 anos, a idade de alguém que pendura o capacete. Ele é o primeiro piloto negro a entrar em um monoposto vermelho, ele é o campeão que chega à Sancta Santorum da F1 depois de destruir todos os recordes de Michael Schumacher. Seu oitavo título pode eclipsar os sete do Kaiser. Essa é a expectativa.

Não havia mais um quarto de hotel a quilômetros da estreia de na quarta-feira em Fiorano: gerentes de destaque dos setores de cerâmica ou imobiliário que tinham reuniões agendadas em Maranello escolheram o dia 22 de janeiro para ver Lewis no carro vermelho. É um fenômeno que vai muito além da simples paixão ferrarista que a Scuderia, de alguma forma, terá que controlar.

Lewis Hamilton, cumprimentando os fãs da Ferrari na entrada da fábrica em Maranello Foto de: Riccardo Ferro

Se o entusiasmo externo, o dos fãs, era facilmente previsível, o dos que trabalham no Departamento de Corridas, em um ambiente que teve Charles Leclerc como guia, não era garantido. Jovem, fresco, ardente.

Querendo vencer, mas lutando com um carro que, ao longo do tempo, não permitiu que ele expressasse todo o seu potencial. Agora que o SF-25 pode ser o carro certo a ser testado, no último ano dos regulamentos de efeito solo da F1, eis que surge o mais titulado de todos.

Em um dia, ele subiu ao palco. Ele acompanhou o programa de trabalho da equipe (banco e simulador), mas queria conhecer e cumprimentar todos os membros do alto escalão.

De manhã, ele foi apresentado por Benedetto Vigna, CEO da Ferrari, e Fred Vasseur, diretor da equipe, e à tarde ele arrastou John Elkann, quase em uma inversão de papéis. Porque Lewis entrou em departamentos onde o presidente nunca havia estado.

Apertos de mão, selfies, piadas: Hamilton foi fundo. Ele tocou a corda emocional daqueles que nunca tinham visto o ídolo chegar à sua mesa e plantou uma semente.

Lewis Hamilton conheceu os funcionários da Ferrari Foto de: Ferrari

Mesmo aqueles de cabelos brancos, que em suas vidas profissionais viram tantos pilotos passarem, se emocionaram: Lewis apareceu em Maranello vestido de preto, impecável, de paletó e gravata, com um visual rigoroso.

Ele nos deu uma imagem que já faz parte da história da Ferrari, em frente ao escritório do Drake e à F40, o ícone tecnológico da tradição da Ferrari. Ele entrou no Reparto Corse com uma abordagem disruptiva, ciente de que estava entrando em um mito.

Mas ele não se vangloriou do brasão da Scuderia. Ele poderia ter usado o uniforme da Prancing Horse imediatamente e, em vez disso, preferiu marcar sua (forte) personalidade permanecendo como Lewis, o sete vezes campeão mundial.

Na quarta-feira (22) ele foi visto vestindo vermelho e começou a trabalhar com sua equipe como um dos dois pilotos para a temporada de 2025. Ele despertou as emoções daqueles que estão preparando o "monoposto para Lewis".

Temos certeza de que o entusiasmado Elkann também conseguiu alimentar sua paixão pelo carro vermelho, que normalmente é mantida em segredo. O presidente pôde avaliar o quanto foi acertada sua decisão de levar Hamilton.

Lewis Hamilton na Gestão Esportiva: a partir de hoje, a coisa vai ficar séria... Foto de: Ferrari

A operação de mídia será um grande sucesso. A Ferrari apostou em um depoimento sem paralelo em nível planetário. Lewis quase anulou a visibilidade social do lançamento simultâneo da Ducati Desmosedici de Madonna di Campiglio, mas quem poderia imaginar que o primeiro dia do inglês em Maranello poderia produzir um impacto tão devastador? Ninguém.

Agora Hamilton está tendo acesso ao simulador, aprendendo a usar os procedimentos que terão de se tornar praticamente automáticos antes do início da temporada.

Começa o trabalho preparatório para uma temporada em que a Ferrari está jogando com um ataque de duas frentes, com uma equipe dos sonhos. E será o cronômetro que definirá os valores, o equilíbrio de forças.

MÁRQUEZ apresentado na DUCATI com PECCO, MARTÍN usará #1, como ser PILOTO e + : PÓDIO CAST RESPONDE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MÁRQUEZ apresentado na DUCATI com PECCO, MARTÍN usará #1, como ser PILOTO e + : PÓDIO CAST RESPONDE

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!