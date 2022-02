Carregar reprodutor de áudio

George Russell acredita que a Ferrari e a McLaren parecem “muito, muito competitivos” até agora nos testes de pré-temporada da Fórmula 1, deixando a Mercedes “atrás deles no momento”.

Russell completou 66 voltas na sessão da tarde no Circuito de Barcelona na quinta-feira, depois de substituir Lewis Hamilton no intervalo do almoço, e terminou o dia em sexto.

Charles Leclerc conseguiu definir o ritmo para a Ferrari, à frente de Pierre Gasly e Daniel Ricciardo, tendo terminado em segundo ontem atrás de Lando Norris, da McLaren.

Russell disse após sua sessão na quinta-feira que estava achando o teste "realmente intrigante", já que as equipes se atualizaram com seus novos carros de 2022, oferecendo uma "dinâmica diferente".

"Estamos vendo algumas coisas interessantes por aí, é para isso que servem os testes", disse Russell. "Algumas equipes parecem muito rápidas. Uma equipe vermelha e uma laranja em particular parecem muito competitivas. Então vamos ver o que o amanhã traz e o que podemos fazer entre este teste e o Bahrein."

Questionado sobre onde ele achava que a Mercedes estava, Russell respondeu: “Certamente não à frente, tenho ​​certeza disso.

“Eles parecem ter as coisas bem sob controle e parecem muito fortes, com pouco e muito combustível, e com o gerenciamento de pneus.

"Quem sabe? Todos nós sabemos que estamos em programas diferentes, mas definitivamente sabemos pela média de todas as corridas diferentes, estamos atrás deles no momento.

"Vamos esperar para ver. O campeonato não é ganho em Barcelona nos testes de inverno. Mas certamente foram dois dias intrigantes até agora."

O melhor tempo de volta de Russell de 1min20s537s foi mais de oito décimos da marca de Leclerc na Ferrari, mas as equipes ainda estão se familiarizando com seus novos carros e não perseguindo o desempenho absoluto.

A Ferrari completou mais voltas do que qualquer equipe nos testes, registrando 303 entre Leclerc e Carlos Sainz nos dois dias até agora. Em comparação, a Mercedes conseguiu 233, quatro a mais que a McLaren.

Russell deve completar meio dia final em Barcelona na sexta-feira, quando o teste chegar ao fim, dividindo as tarefas no Mercedes W13 com Hamilton mais uma vez.

A próxima oportunidade de pilotar o carro virá no segundo teste de pré-temporada entre 10 e 12 de março no Bahrein, que também sediará a corrida de abertura no dia 20 de março.

