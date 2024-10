Após acidente envolvendo Alex Albon, anglo-tailandês da Williams, interromper longamente o primeiro treino livre para o GP do México de Fórmula 1, a segunda sessão prática também teve um incidente considerável: George Russell, britânico da Mercedes, bateu logo no início do TL2 -- bandeira vermelha.

Russell tocou a zebra interna na curva 8 durante uma volta rápida, perdeu a estabilidade de seu modelo W15 e na sequência atingiu em cheio a barreira Tecpro, causando a interrupção da sessão prática derradeira na sexta-feira. George teve de ser amparado ao sair do carro: O Motorsport.com te mostra:

Confira a programação do GP do México de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 2 (90min de duração) Sexta-feira 19h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 14h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 18h00 Bandsports / Band / F1TV Pro Corrida Domingo 17h00 Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

