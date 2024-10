F1 - Horner: Tsunoda fará teste de pós-temporada com a Red Bull

Chefe da Red Bull na Fórmula 1, Christian Horner confirmou nesta sexta-feira, dia de treinos livres para o GP do México, que o piloto japonês Yuki Tsunoda, da RB, guiará o carro da equipe principal da marca de energéticos na F1 no teste de pós-temporada em Abu Dhabi, pós-conclusão do campeonato de 2024.

Segundo Horner, a atividade de Tsunoda com o carro da Red Bull havia sido acordada "há algum tempo", com o comandante taurino ansioso para ver como o piloto do Japão se sairá em um carro que disputa o título.

"Yuki é membro da equipe júnior e isso é algo que discutimos com a Honda (fornecedora de motores da Red Bull e patrocinadora de Tsunoda). Ele testará o carro no teste de pneus após a conclusão da temporada, e isso é algo que já foi combinado há algum tempo. Será bom dar a ele uma oportunidade e ele poderá trabalhar com os engenheiros da Red Bull Racing para ver como ele se comporta em um carro da Red Bull Racing", explicou o cartola britânico.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Novo companheiro de Tsunoda na 'equipe B' da marca taurina após a demissão do australiano Daniel Ricciardo, Liam Lawson já correu com o Red Bull RB20 em um teste de pneus mais cedo no ano -- o neozelandês é visto como um potencial substituto do mexicano Sergio Pérez na Red Bull Racing.

"Mas, como mencionei anteriormente, 'Checo' tem um contrato para o próximo ano, portanto, ele é atualmente nosso piloto para 2025. De todo modo, temos o benefício do tempo para sentar com Laurent [Mekies, chefe da RB] e Peter [Bayer, CEO da RB] e analisar todas as opções", completou Horner.

